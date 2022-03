ჩემი ქალაქი ოკუპანტებმა დაიკავეს, მათ ყოველდღე აქციებს ვუწყობთ – ელენა მელიტოპოლიდან

მელიტოპოლი პატარა უკრაინული ქალაქია ზაპოროჟიის ოლქში, რომელიც ახლა რუს სამხედროებს აქვთ ოკუპირებული. სწორედ აქ ცხოვრობს ჩვენი რესპონდენტი – ელენა ბელკინა, თავის შვილთან ერთად.

მელიტოპოლი სამხრეთ უკრაინაში მდებარეობს და ერთ-ერთი პირველი ქალაქი იყო, სადაც რუსი სამხედროები შეიჭრნენ.

ქალაქის ყველა შესასვლელთან ამჟამად რუსული სამხედროები დგანან, ისინი მოქალაქეებს არ უშვებენ. ამასთანვე, ნელ-ნელა იწურება პროდუქტებიც, თუმცა, ამ და სხვა სირთულეების მიუხედავად, ელენა გვიყვება, რომ მოქალაქეები ყოველდღე უმართავენ რუს სამხედროებს საპროტესტო აქციებს.

„ახლა უსაფრთხოდ ხართ?“ – ეს იყო პირველი კითხვა, რომელიც ელენას დავუსვით. მანამდე მელიტოპოლთან კავშირი, ფაქტობრივად, შეუძლებელი იყო. რადგან სიგნალი იხშობოდა.

ელენამ გვითხრა, რომ ამჟამად ის და მისი ვაჟი სახლში არიან და არაფერი ემუქრებათ:

„თუმცა ორი დღის განმავლობაში ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვქონდა გარესამყაროსთან – არც სატელეფონო და არც ინტერნეტი. რადგან რუსი თავდამსხმელები კავშირს ახშობენ. ვერავის ვუკავშირდებოდით ეს დღეები“, – ამატებს ელენა.

მელიტოპოლი ერთ-ერთი პირველი დასახლება იყო, რომელიც რუსებმა უკრაინაში შეჭრის შემდეგ დაიკავეს. ელენა ბელკინა იხსენებს, რომ პირველ დღეებში იყო აფეთქებები, როგორც ქალაქგარეთ, ასევე ცენტრში, ახლა კი იკლო – „თუმცა პერიოდულად ისვრიან რაღაც რაკეტებს. ქალაქის შიგნით – არის პატარა ავიაქალაქი, სადაც დილის 05:00 საათზე 2 რაკეტა ისროლეს. და ასევე, გვესმის, რომ ჩვენს ოლქში, სხვა ქალაქებშიც ისვრიან“.

ელენა ბელკინა ამბობს, რომ სამხედროები დადიან ქალაქში, მათ მანქანებსა და ჯავშანტექნიკას ასო Z აწერიათ.

„ამასთანავე, მათ დაიკავეს ქალაქის პოლიციის მთავარი სამმართველოს შენობაც. ამ შენობაში რაც კი მანქანები იყო, ოკუპანტებმა ისინიც აიღეს და სარგებლობენ – დადიან ქალაქში.

მშვიდობიან მოქალაქეებს, როგორც წესი, არ ეხებიან. თუმცა, პირველ დღეს, როდესაც მიტინგი გვქონდა, მაშინ ისროდნენ. ერთ-ერთი დემონსტრანტი კაცი ფეხში დაჭრეს. როგორც მახსოვს, ეს 25 თებერვალს მოხდა. მაშინ, როდესაც პირველად შემოვიდნენ ჩვენს ქალაქში, მოსახლეობა კი შევეწინააღმდეგეთ, გადავეფარეთ მათ მანქანებს. ისინი კი ისროდნენ, ძირითადად -ჰაერში, მაგრამ საბოლოოდ დაიჭრა კიდეც ერთი“, – ამბობს ის.

ამჟამად მელიტოპოლში ქალაქის ბრძოლები არ არის, თუმცა დაკეტილია შესასვლელიც და გამოსასვლელიც – მოქალაქეები ვერ ტოვებენ ქალაქს. ელენა ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთმა ოლქმა მელიტოპოლს გადასცა მედიკამენტები – „რადგან აქ იწურება წამლები. მათ კი ეს სასწრაფო მანქანა დაცხრილეს… მიუღებელია ასეთი საქციელი. ყოველ დღე ჩვენთან მიტინგები იმართება რუსების წინააღმდეგ“.

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022