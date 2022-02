უკრაინა სწრაფად უნდა გახდეს EU-ს წევრი – პოლონეთის პრეზიდენტი

პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრების ინიციატივით გამოდის.

„პოლონეთი მხარს უწერს უკრაინის გზას ევროკავშირის წევრობისკენ. უკრაინას დაუყოვნებილ უნდა მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი და ამის შემდეგ დაიწყოს გაწევრების მოლაპარაკებები“, – წერს იგი ტვიტერზე.

პრეზიდენტის განცხადებით, უკრაინას ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ევროკავშირის აღდგენის ფონდზე.

„უკრაინა იმსახურებს ამას“, – წერს პრეზიდენტი.

🇵🇱 President @AndrzejDuda: #Poland supports the express path of Ukraine’s #membership in the European Union. Candidate status should be issued immediately and #accession negotiations thereafter.

Ukraine should have access to the #EU Recovery Funds.

🇺🇦 deserves it. https://t.co/pzsGI3MEqP

— Poland in the EU (@PLPermRepEU) February 26, 2022