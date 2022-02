რუსეთის SWIFT-იდან გათიშვას მხარს იტალიაც უჭერს – ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ იტალიისგანაც მიიღო დასტური, რომ ქვეყანა ემხრობა რუსეთის SWIFT-იდან გათიშვას.

ზელენსკის თანახმად, დრაგიმ ასევე მისცა პირობა, რომ თავდაცვის სფეროში დაეხმარება. „უკრაინა ევროკავშირის წევრი უნდა გახდეს“, – წერს ზელენსკი.

This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia’s disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022