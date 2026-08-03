სტუდია „მონიტორის“ ხელმძღვანელი ნინო ზურიაშვილი Facebook-ზე მედიის გვერდის წაშლას მათ ბოლო ჟურნალისტური გამოძიებას უკავშირებს, რომელიც საქართველოში მოქმედ ქოლცენტრებს ეხება.
ქოლცენტრების შესახებ ჟურნალისტური გამოძიება დღეს გამოქვეყნებულიყო.
„ეს არის მესამე შემოტევა. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ეს შემოტევა უკავშირდება ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიების შინაარსს. ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანებმა, ვისაც ეხება [ჟურნალისტური გამოძიება], ახალი მეთოდები ისწავლეს ჩვენთან ბრძოლის და გამკლავების…
მალე უნდა დაიდოს სკამერებთან დაკავშირებით ჟურნალისტური გამოძიება. უკვე დადებული იყო ანონსი და სავარაუდოდ, ეს მესამე შემოტევა მაგას უკავშირდება“, – განაცხადა ნინო ზურიაშვილმა „ტვ პირველთან“.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.