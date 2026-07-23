ექიმის ცნობით, გუშინ ვერაზე დაჭრილი ორი ახალგაზრდა სტაბილურადაა და მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ორივე დაჭრილი კლინიკა „ჰელსიკორში“ რჩება, მათ ოპერაცია ჩაუტარდათ.
„22 ივლისს, დაახლოებით 22:00 საათზე, შემოყვანილ იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი, 17-18 წლისანი, ორივეს ესაჭიროებოდა ოპერაციული მკურნალობა. ერთს დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს – მარცხენა მტევნის არეში. ორივეს ჩაუტარდა ოპერაცია. წარმატებით ჩაიარა ოპერაციამ. ამ დროისთვის, დღევანდელი მდგომარეობით, ორივენი არიან სტაბილურად. მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება“, – განუცხადა მედიას „ჰელსიკორის“ დირექტორმა, შმაგი ჭიოკაძემ.
22 ივლისს თბილისში, ვერაზე, ცეცხლსასროლი იარაღიდან 4 ადამიანი დაჭრეს. შსს-ს განცხადებით, ოთხივე დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად, ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა.
ბრალდებული დაკავებულია. უწყება აცხადებს, რომ დაკავებისას სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო.
მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-109-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
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