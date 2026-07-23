დიუშენის პაციენტი, 17 წლის საბა მაკარაშვილი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ორგანიზაცია „ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას“ ავრცელებს.
„ორგანიზაცია „ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას“ მწუხარებით იუწყება, რომ გარდაიცვალა დიუშენის მებრძოლი პაციენტი 17 წლის საბა მაკარაშვილი. პაციენტი გარდაიცვალა ორთოპედიული ოპერაციის შემდგომ ნარკოზულ მდგომარეობაში. საგამოძიებო ორგანოებს მოვუწოდებთ, რომ მოკლე ვადებში დაადგინონ გარდაცვალების კონკრეტული მიზეზები და ჩვენც ყურადღებით დავაკვირდებით ამ პროცესს. ვუსამძიმრებთ და სრულ თანადგომას და მხარდაჭერას ვუცხადებთ გარდაცვლილის ოჯახს“, – ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში.
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