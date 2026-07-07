„სხდომას დაწყებიდან რამდენიმე წუთში შემოუერთდა ხარაგაულის მერის პირველი მოადგილე ვარლამ ჭიპაშვილი, რომელმაც ჯერ გაკვირვებულმა ჩაილაპარაკა, – „მეც მჭირდება სხდომაზე დასაჯდომი ადგილიო“; სკამი რომ შემოუტანეს, ჟურნალისტის მისამართით იხუმრა, – ფოტოებში მაინც გამოჩნდებითო. […] არც მეტი, არც ნაკლები, – ხარაგაულის საკრებულომ ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე გამოაქვეყნა ფოტო, რომელზეც დამოუკიდებელი გამოცემა „ჩემი ხარაგაულის“ ჟურნალისტი, უბრალოდ, არ არის!
არადა, არც ერთი წამით არ ამდგარა საკრებულოს თავმჯდომარისგან სახელდახელოდ გამოყოფილი ამ ადგილიდან. ამას სხდომაზე მყოფი ოცდაათზე მეტი ადამიანიც გაიხსენებს და დაადასტურებს“, – წერს გამოცემა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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