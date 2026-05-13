ადვოკატი ომარ ფურცელაძე ეხმაურება ბოლო დღეების განმავლობაში განახლებულ დისკუსიას სინდისის პატიმრების სავარაუდო შეწყალების შესახებ.
ადვოკატი იხსენებს 2024 წელს, რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებზე დაკავებული დანიელ მუმლაძის საქმეს. მუმლაძემ და მასთან ერთად დაკავებულმა გურამ ხუტაშვილმა მათთვის წარდგენილი ბრალი აღიარეს, ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და თვეების განმავლობაში ელოდნენ პროკურატურის პასუხს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნაზე. პროკურორმა თამარ იაკობიძემ მათ საპროცესოს გაფორმებაზე უარი უთხრა და თითოეულს 3 წელი მიუსაჯა.
“გუშინ, 12 მაისს, პატრიარქის ინტრონიზაციის პარალელურად, ათეულობით განცხადება მოვისმინეთ პატიმრების შეწყალებას წინ რომ აღიარება და მონანიება უნდა უძღოდეს.
3 წლის ბავშვის მამა 22 წლის დანიელ მუმლაძე 2024 წელს დააკავეს აქციების კონტექსტში, კამერების დაზიანების ფაქტზე. დანი გამოძიებაში აღიარებით გამოცხადდა. მტკიცებულებები უდაოდ გავხადეთ და სასამართლოს ვთხოვეთ სასჯელის 1/3 ჩაეთვალა პირობითად. უარი მივიღეთ.
განაჩენის გამოცხადების დღიდან დანის ოჯახი მიხეილ ყაველაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართავს ლამის თვეში ერთხელ. ყოველთვის უარია.
რატომ იტყუებით? რატომ ფარისევლობთ? რატომ არ არის დანიელ მუმლაძე თავისუფალი?” – წერის ადვოკატი სოციალურ ქსელში.
2024 წელს, დაკავების დროს დანიელ მუმლაძე 22 წლის იყო, გურამ ხუტაშვილი კი 25-ის. დაკავებამდე არცერთი მათგანი ნასამართლევი არ ყოფილა.
დანიელ მუმლაძესა და გურამ ხუტაშვილს ბრალი წარდგენილი სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის მე-2 ნაწილის გ ქვეპუნქტით ჰქონდათ წარდგენილი, რაც ჯგუფურად სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. ამ მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული 3-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
როგორც ისინი ჰყვებიან, დანაშაულის ჩადენის მომენტში არაფხიზელ მდგომარეობაში იყვნენ. შემთხვევის დღეს სამსახურიდან, რუსთაველის მიმდებარედ, ერთ-ერთი რესტორნიდან ერთად გამოვიდნენ. რუსთაველის გამზირზე ორი, შავებში ჩაცმული, ნიღბიანი ადამიანი შეხვდა, რომლებმაც უთხრეს, რომ აპირებდნენ 112-ის კუთვნილი ვიდეოკამერების დაზიანებას და დახმარება სთხოვეს. ნიღბიან უცნობებს თან ჰქონდათ კიბე, რომლის გამოყენებითაც სიმაღლეზე ასვლას აპირებდნენ. მუმლაძე და ხუტაშვილი დათანხმდნენ დახმარებას. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ იმ ორი ნიღბიანი პირის იდენტიფიცირება ვერ შეძლეს.
