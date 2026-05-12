„ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი, მამუკა მდინარაძე აცხადებს, რომ პატიმრების შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეციაა და ამ დროს მას რეკომენდაციაც კი შეიძლება ეზედმეტოს.
ამის შესახებ მდინარაძემ მას შემდეგ განაცხადა, რაც სინოდის წევრები სინდისის პატიმრების შეწყალების ინიციატივით გამოვიდნენ.
„მკაფიოდ უნდა განვსაზღვროთ დამოკიდებულება იმის მიხედვით, როგორია მეორე მხრიდან დამოკიდებულება. ეს არ მინდა, რომ პირობად მიიღოს ვინმემ. ეს [პატიმრების შეწყალება] არ არის ჩემი ან თუნდაც „ქართული ოცნების“ გუნდის განსასაზღვრი საკითხი. სადაც პრეზიდენტის დისკრეციული უფლებამოსილება არსებობს, მას რეკომენდაციაც კი შეიძლება ეზედმეტოს, ეს ბუნებრივი ამბავი იქნება და არ შეიძლება…
5-6 წლის წინ, ადამიანისთვის სინდისის პატიმარი რომ დაეძახათ ვიღაცისთვის, საქართველოში კი არა, მთელ მსოფლიოში, ეს უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული უკანონობის მსხვერპლი… ჩემი პოზიცია იქნება, რომ როდესაც ადამიანი ინანიებს ჩადენილ დანაშაულს, მაშინ კიდევ უფრო დამთმობი და ლმობიერია სახელმწიფო მის მიმართ, ამ შემთხვევაში არ გამოდგება, იმიტომ რომ ანტაგონისტური აზრებია ჩემსა და თქვენს შორის [„ოცნებისადმი“ კრიტიკულ ჟურნალისტებს]. არ შეიძლება არც მათ მოვთხოვოთ რამე, არც პრეზიდენტს მოვთხოვოთ რამე“, – განაცხადა მდინარაძემ.