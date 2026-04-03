რუბიოს ზარი კობახიძესთან განმარტებას მოითხოვს ოპოზიციისგან — ხოშტარია

„დროას“ ლიდერი ელენე ხოშტარია აშშ-ის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და „ქართული ოცნების“ მთავრობის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის შესახებ ციხიდან წერილს ავრცელებს.
ელენე ხოშტარიას წერილს „ნეტგაზეთი“ უცვლელად გთავაზობთ:
„ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ზარი კობახიძესთან განმარტებას მოითხოვს ჩვენგან, ოპოზიციისგან. მან შეიძლება გააჩინოს ლეგიტიმური კითხვები აღიარებასთან და დემოკრატიული დღის წესრიგის აქტუალობასთან დაკავშირებით. ამასთანავე, თუ დავაკვირდებით კონტექსტს, ეს ზარი ჩვენთვის, საქართველოსთვის და არა რუსეთისთვის, კარგის ნიშანია. აქ უნდა დავუკვირდეთ მოვლენათა ჯაჭვს და კომუნიკაციის ფორმებს.
1. აღიარება იქნებოდა საქართველოს დე ფაქტო ხელისუფლების ოფიციალური ვიზიტი ამერიკაში. ამას დიპლომატიაში დიდი მნიშვნელობა აქვს. კომუნიკაცია შეიძლება იყოს ზეწოლა და შეიძლება იყოს აღიარება, გააჩნია ძალთა ბალანსს, თემატიკას, კომუნიკაციის ფორმას და კონტექსტს. ოფიციალური ვიზიტი გულისხმობს აღიარებას, სატელეფონო ზარი კი — საქმიან მესიჯს ძლიერი სახელმწიფოსგან. მაგალითად, ვენსის ვიზიტი იყო ოფიციალური;
2. კონტექსტი: ამერიკის ,,ანტირუსული“ (ასე დავარქმევ, რადგან გაცხადებულად თუ არა, მაინც ასუსტებს რუსეთის პოზიციას) ქმედებები მოვიდა ჩვენს რეგიონში — ირანი, TRIPP. ირანის საკითხში ამერიკის ნეგატიური ინტერესის საგანს წარმოადგენს საქართველოში ირანის გავლენების გაძლიერება, რაც ჰადსონის კვლევამ უტყუარად აჩვენა. TRIPP-ის კონტექსტში საქართველოს დემოკრატიულობა და ნამდვილი მშვიდობა TRIPP-ის წარმატების ფაქტორია;
3. ურთიერთობების კონტექსტი — სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ხაზგასმით საქმიანი ვიზიტი და ოპოზიციასთან კომუნიკაცია, გააქტიურებული კონგრესი, გაწყვეტილი სტრატეგიული პარტნიორობა და „ოცნების“ იზოლაცია უკვე შემდგარი ფაქტია. სანქციებს ტრამპმა ხელი უკვე მოაწერა.
ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, ამერიკის გააქტიურება არის საქართველოს მიმართ ინტერესის დაფიქსირება, სადაც რუსული ფაქტორის მოგვარება გარდაუვალი ელემენტი იქნება. ეს, გარდა ჩვენისა, ამერიკის ინტერესებშიცაა. ამერიკის უმოქმედობა მეტი თავხედობის გასაქანს მისცემს რეჟიმს. მკაფიო ზეწოლის პარალელური კომუნიკაცია ჩვენს ინტერესებშია.
ახლა აქციების და ოპოზიციის როლი კიდევ უფრო იზრდება! საერთო ეროვნული მობილიზაციის ინიციატივა 26 მაისს კულმინაციის ძალიან დროული და სწორი საქმეა ამ მხრივაც! მოგვთხოვეთ პასუხი და ანგარიში ოპოზიციას ყველა საკითხზე, არ მოგვცეთ შეცდომების დაშვების ფუფუნება! ბოლომდე! გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს!
რუსთავის ქალთა ციხე
03/04/2026“.
აშშ-ის სახელმწიფო მდივან რუბიოსა და ირაკლი კობახიძეს შორის 30 მარტს სატელეფონო საუბარი შედგა.
ამის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა.
„სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ესაუბრა. მათ განიხილეს ორმხრივი ინტერესის სფეროები, მათ შორის, კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხები“, – ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
სახელმწიფო დეპარტამენტის შემდეგ მარკო რუბიოსთან სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ირაკლი კობახიძემ და საუბარს ნაყოფიერი უწოდა.
„ნაყოფიერი სატელეფონო საუბარი მქონდა აშშ-ის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან. ხაზი გავუსვით პარტნიორობის განახლებისა და საქართველოს, როგორც სამხრეთ კავკასიაში ძლიერი პარტნიორის როლის გაძლიერების მნიშვნელობას. ვადასტურებთ ჩვენს ერთგულებას საქართველო–აშშ-ის კავშირების განმტკიცებისა და რეგიონული სტაბილურობისა და დაკავშირებადობის ხელშეწყობის მიმართ”, – აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე.