სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ოპოზიციური ბლოკის „სომხეთის“ ლიდერისა და ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის, რობერტ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის ნებართვა გასცა (ქოჩარიანის ბლოკმა 7 ივნისის არჩევნებში ბარიერი გადალახა და პარლამენტში გავიდა).
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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