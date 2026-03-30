რუბიოს და კობახიძეს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა

აშშ-ს სახელმწიფო მდივან რუბიოს და ირაკლი კობახიძეს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა.
ამის შესახენ ინფორმაცია თავდაპირველად სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა.
„სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ესაუბრა. მათ განიხილეს ორმხრივი ინტერესის სფეროები, მათ შორის კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხები“, – ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
სახელმწიფო დეპარტამენტის შემდეგ, მარკო რუბიოსთან სატელეფონო საუბრის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ირაკლი კობახიძემ და საუბარს ნაყოფიერი უწოდა.
„ნაყოფიერი სატელეფონო საუბარი მქონდა აშშ-ის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან. ხაზი გავუსვით პარტნიორობის განახლებისა და საქართველოს, როგორც სამხრეთ კავკასიაში ძლიერი პარტნიორის როლის გაძლიერების მნიშვნელობას. ვადასტურებთ ჩვენს ერთგულებას საქართველო–აშშ-ის კავშირების განმტკიცებისა და რეგიონული სტაბილურობისა და დაკავშირებადობის ხელშეწყობის მიმართ”, – აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე.