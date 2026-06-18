უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალების მიერ რუსეთის ტერიტორიაზე განხორციელებული დარტყმები არის სამართლიანი პასუხი უკრაინის ქალაქებზე რუსეთის თავდასხმების გამო.
„გასულ ღამეს, ჩვენმა შორ მანძილზე მოქმედმა სანქციებმა კვლავ მიაღწია მოსკოვის ოლქს — ამ კვირაში უკვე მეორედ მოხდა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დარტყმა. სამიზნეებზე დარტყმები ასევე განხორციელდა როსტოვის ოლქსა და უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ეს არის სრულიად გამართლებული პასუხი ჩვენს ქალაქებსა და სოფლებზე განხორციელებული თავდასხმების გამო და ჩვენი მეომრების მუშაობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი იმ ობიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც რუსეთის საომარ მანქანას ამარაგებენ”, – განაცხადა ზელენსკიმ.
ზელენსკიმ მადლობა გადაუხადა უკრაინის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალებს — უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს, სპეციალური ოპერაციების ძალებს, უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარ სადაზვერვო სამმართველოსა და სარაკეტო ბრიგადას — კოორდინირებული ძალისხმევისა და სიზუსტისთვის.
„ბოლო დღეებში ჩვენმა ყველა პარტნიორმა აღნიშნა ჩვენი საშუალო რადიუსის დარტყმებისა და შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების სიზუსტე და ეფექტურობა. დროა ომი დასრულდეს და რუსეთმა დიპლომატიაში აუცილებელი ნაბიჯები გადადგას,“ — დასძინა ზელენსკიმ.
უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური იუწყება, რომ მოსკოვის ქარხანაში ხანძრის სულ მცირე ოთხი ძირითადი კერა დაფიქსირდა. ამოდის სქელი შავი კვამლის დიდი სვეტები, რომლებიც მოსკოვის სხვადასხვა კუთხიდან ჩანს.
წინასწარი ცნობებით, უკრაინულმა დრონებმა დაარტყეს საცავის ავზებს, ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელ დანადგარს, რომელიც ნედლი ნავთობის პირველად გადამუშავებას ახორციელებს, და დიზელის საწვავის ჰიდროგაწმენდის დანადგარს.
უკრაინის გენერალურმა შტაბმა დასძინა, რომ დარტყმა ასევე განხორციელდა რუსეთში, როსტოვის ოლქში მდებარე გუკოვოს ნავთობბაზაზე. ადგილზე დაფიქსირდა დარტყმები და ხანძარი.
გარდა ამისა, უკრაინულმა ძალებმა დაარტყეს საავტომობილო ხიდს მდინარე კალკაზე, დონეცკის ოლქის სოფელ გრანიტნესთან, და სარკინიგზო ხიდს ჩრდილოეთ ყირიმის არხზე, დროებით ოკუპირებულ ყირიმში, როზდოლნესთან ახლოს. ამ ობიექტებს რუსული ძალები სამხედრო ტრანსპორტირებისთვის და საოკუპაციო ძალების ლოგისტიკის უზრუნველსაყოფად იყენებდნენ.
დარტყმა განხორციელდა რუსულ სამეთაურო პუნქტზე დონეცკის ოლქში, სოლედართან ახლოს.
უკრაინულმა ჯარებმა ასევე განახორციელეს დარტყმები დონეცკის ოლქში, მარიუპოლსა და პიატიპილიაში მდებარე რუსულ საწვავ-საცხი მასალების საცავებზე, ასევე დონეცკის ოლქში, ბოიკივსკესთან ახლოს მდებარე სამხედრო ტექნიკისა და აღჭურვილობის საწყობზე.
17-18 ივნისის ღამეს უკრაინულმა დრონებმა გაარღვიეს მოსკოვის მრავალშრიანი საჰაერო თავდაცვა და დაარტყეს მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას კაპოტნიაში, რამაც ობიექტზე მასშტაბური ხანძარი გამოიწვია. რუსულმა მედიასაშუალებებმა ეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურ თავდასხმად შეაფასეს. ეს არის რუსეთის სტრატეგიულ ობიექტზე განხორციელებული რიგით მეორე წარმატებული დარტყმა სამი დღის განმავლობაში.
15 ივნისს რუსეთმა კიევზე კიდევ ერთი მასშტაბური კომბინირებული თავდასხმა განახორციელა. ამჯერად სამიზნე კიევ-პეჩერსკის ლავრა (მღვიმეების მონასტერი) გახდა. „შაჰედის“ ტიპის დრონი მონასტერს დაეჯახა, რამაც მთავარ ტაძარში — მიძინების ტაძარში — დიდი ხანძარი გამოიწვია, რომელიც სახურავის 800 კვადრატულ მეტრზე გავრცელდა.
კიევ-პეჩერსკის ლავრაში დაზიანებების დათვალიერებისას ზელენსკიმ პირობა დადო, რომ რუსეთის ამ მასშტაბურ თავდასხმას პასუხი აუცილებლად მოჰყვებოდა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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