მეამა: ტვ იმედთან და პოს ტვ-სთან თანამშრომლობაზე უარი არ გვითქვამს

კომპანია “მეამა” დღეს, პირველ მარტს სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, ტვ იმედთან და პოს ტვ-სთან თანამშრომლობაზე უარი არ უთქვამს მას შემდეგ რაც ისინი დიდმა ბრიტანეთმა დაასანქცირა.
“გვსურს გავაკეთოთ განმარტება ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით აგორებულ ცრუ კამპანიაზე. ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ კომპანიას არ უთქვამს უარი საქართველოში ყველაზე რეიტინგულ ტელევიზიებთან, ტვ იმედთან და პოს ტვ-სთან თანამშრომლობაზე.
კონკრეტული მედიის მხრიდან იყო დასმული შეკითხვა, მოხდებოდა თუ არა ჩვენი კომპანიის მხრიდან სანქცირებულ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა, რაზეც იყო გაცემული კონკრეტული პასუხი, რომ მსგავსი ტრანზაქცია ვერ განხორციელდებოდა.
ჩვენი კომპანიისათვის მნიშვნელოვანია რეკლამა განთავსდეს ყურებად მედიასაშუალებებში, რის გარეშეც შესაძლებელია კომპანიამ მნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანი მიიღოს, ამიტომ ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება რეკლამის განთავსება ორივე ხსენებული ტელევიზიის ეთერში”, – ნათქვამია “მეამას” განცხადებაში.
- 28 თებერვალს კომპანია MEAMA-ს გენერალური დირექტორ ლაშა შარიქაძეს ტელეკომპანია “ფორმულამ” “იმედთან” და “POSTV”-სთან თანამშრომლობაზე დაუსვა კითხვა. “ჩვენი პოზიცია ასეთია, რომ არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანიებთან” – უთხრა “ფორმულას” შარიქაძემ.
- 24 თებერვალს დიდმა ბრიტანეთმა “იმედი” და POSTV დაასანქცირა.