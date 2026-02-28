“არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანოებთან” – MEAMA

კომპანია MEAMA-ს გენერალური დირექტორი, ლაშა შარიქაძე ამბობს, რომ აღარ ითანამშრომლებენ სანქცირებულ კომპანიებთან.
პროსახელისუფლებო ტელევიზიებთან, “იმედთან” და “POSTV”-სთან თანამშრომლობაზე კითხვა შარიქაძეს “ფორმულამ” დაუსვა.
“ჩვენი პოზიცია ასეთია, რომ არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანიებთან” – უთხრა “ფორმულას” შარიქაძემ.
“ფორმულა” დაუკავშირდა “ორბი ჯგუფის” გენერალურ დირექტორს, ირაკლი კვერღელიძესაც, რომელმაც უთხრა, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესშია.
ბიზნესების “იმედთან” და “POSTV”-სთან თანამშრომლობის საკითხი დღის წესრიგში მას შემდე დადგა, რაც ეს ტელევიზიები დიდმა ბრიტანეთმა დაასანქცირა. როგორც UK-ის მთავრობის ვებგვერდზეა განმარტებული, ეს ტელეკომპანიები დაასანქცირეს რუსეთთან დაკავშირებული სასანქციო რეგულაციებით. დაწესებული სანქციები გულისხმობს აქტივების გაყინვას, ტრასტული მომსახურების აკრძალვას, დირექტორის უფლებამოსილების ჩამორთმევის (დისკვალიფიკაციის) სანქციას.
