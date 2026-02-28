საზოგადოება

“არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანოებთან” – MEAMA

28 თებერვალი, 2026 •
“არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანოებთან” – MEAMA
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კომპანია MEAMA-ს გენერალური დირექტორი, ლაშა შარიქაძე ამბობს, რომ აღარ ითანამშრომლებენ სანქცირებულ კომპანიებთან.

პროსახელისუფლებო ტელევიზიებთან, “იმედთან” და “POSTV”-სთან თანამშრომლობაზე კითხვა შარიქაძეს “ფორმულამ” დაუსვა.

“ჩვენი პოზიცია ასეთია, რომ არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანიებთან” – უთხრა “ფორმულას” შარიქაძემ.

“ფორმულა” დაუკავშირდა “ორბი ჯგუფის” გენერალურ დირექტორს, ირაკლი კვერღელიძესაც, რომელმაც უთხრა, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესშია.

ბიზნესების “იმედთან” და “POSTV”-სთან თანამშრომლობის საკითხი დღის წესრიგში მას შემდე დადგა, რაც ეს ტელევიზიები დიდმა ბრიტანეთმა დაასანქცირა.  როგორც UK-ის მთავრობის ვებგვერდზეა განმარტებული, ეს ტელეკომპანიები დაასანქცირეს რუსეთთან დაკავშირებული სასანქციო რეგულაციებით. დაწესებული სანქციები გულისხმობს აქტივების გაყინვას, ტრასტული მომსახურების აკრძალვას, დირექტორის უფლებამოსილების ჩამორთმევის (დისკვალიფიკაციის) სანქციას.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

შევქმნით საკუთარ ბანკს – ,,იმედის ბანკს“ – „იმედი“

3 პირი დააკავეს “სხეულის ამპუტირებული ნაწილების” სათავსოს მოწყობის საქმეზე

„იატაკი ტარაკნებით, იზოლაცია და შიმშილობა“ —  სინდისის პატიმარი აღწერს კარცერის დღეებს

ფაშინიანის და ტუსკის შეხვედრა ვარშავაში

Reuters-ის ცნობით, აიათოლა ალი ხამენეი მოკლულია 01.03.2026
Reuters-ის ცნობით, აიათოლა ალი ხამენეი მოკლულია
“არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანოებთან” – MEAMA 28.02.2026
“არ ვითანამშრომლებთ სანქცირებულ კომპანოებთან” – MEAMA
“ხაზს ვუსვამთ დიპლომატიური ძალისხმევის მნიშვნელობას რეგიონში დეესკალაციის მისაღწევად” – საგარეო ირანზე 28.02.2026
“ხაზს ვუსვამთ დიპლომატიური ძალისხმევის მნიშვნელობას რეგიონში დეესკალაციის მისაღწევად” – საგარეო ირანზე
“უმოქმედობა გაცილებით საშიში იქნებოდა” – ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანზე თავდასხმაზე 28.02.2026
“უმოქმედობა გაცილებით საშიში იქნებოდა” – ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანზე თავდასხმაზე
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი არ ადასტურებს აიათოლასა და პრეზიდენტის მკვლელობას 28.02.2026
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი არ ადასტურებს აიათოლასა და პრეზიდენტის მკვლელობას
Wizz air დროებით აჩერებს ფრენებს ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე მიმართულებით  28.02.2026
Wizz air დროებით აჩერებს ფრენებს ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე მიმართულებით 
“კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბირთვული უსაფრთხოების დაცვა” – EU-ის ლიდერების ერთობლივი განცხადება ირანზე 28.02.2026
“კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ბირთვული უსაფრთხოების დაცვა” – EU-ის ლიდერების ერთობლივი განცხადება ირანზე
დააკავეს დედა, რომელიც 11 წლის შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა – პროკურატურა 28.02.2026
დააკავეს დედა, რომელიც 11 წლის შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აიძულებდა – პროკურატურა