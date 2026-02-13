ახალი ამბები

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქებს “ოცნების” განათლების რეფორმას

13 თებერვალი, 2026 •
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქებს “ოცნების” განათლების რეფორმას
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აწსუ) ეხმაურება “ქართული ოცნების” განათლების რეფორმას, რომელსაც ოპონენტები “დეფორმად” მოიხსენიებენ.

უნივერსიტეტის ფეისბუქ-გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში რეფორმა დადებითადაა შეფასებული.

შეგახსენებთ, რომ აწსუ იმ რამდენიმე უნივერსიტეტს შორისაა, რომელიც ცვლილების შემდეგაც ინარჩუნებს მრავალფუნქციურ სპეციალობებს და არ გაუუქმდება ფაკულტეტები. ეს იმ ფონზე, როცა საჯარო უნივერსიტეტთა უმრავლესობაში გაუქმდა პროგრამების უდიდესი ნაწილი, რაც, თავის მხრივ ამცირებს მისაღები სტუდენტების რაოდენობას.

“განათლების რეფორმა თანამედროვე უნივერსიტეტების განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის ეფუძნება შრომის ბაზრის ანალიზს, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გაუმჯობესებასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებას.

განათლების რეფორმა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქმნის საფუძველს ინსტიტუციური მდგრადობის, ხარისხის ზრდისა და წარმატებაზე ორიენტირებული განათლების სისტემის ჩამოყალიბებისთვის. სწორად დაგეგმილი და თანმიმდევრულად განხორციელებული რეფორმები უნივერსიტეტს აქცევს არა მხოლოდ სასწავლო, არამედ კვლევითი და რეგიონული განვითარების სტრატეგიულ ცენტრად”, – აცხადებენ აწსუ-ში.

“ქართული ოცნების” განათლების რეფორმა უმაღლესი განათლების სფეროში ეფუძნება პრინციპს “ერთი ქალაქი – ერთი ფაკულტეტი”.  ამის საფუძველზე, განათლების სამინისტრომ განსაზღვრა, რომელ უნივერსიტეტს რომელ ფაკულტეტზე შეეძლება სტუდენტების მიღება.

გუშინ, 12 თებერვალს გამოქვეყნებული სიის მიხედვით, 19 სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ფაკულტეტებსა და სპეციალობებს ინარჩუნებენ მხოლოდ ქუთაისსა და ბათუმში მოქმედი სახელმწიფო უნივერსიტეტები. მათ შორისაა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც. თითქმის ყველა სხვა უნივერსიტეტი კარგავს სასწავლო პროგრამებსა და სტუდენტებს. მაგალითად, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეში უქმდება 55 პროგრამა, რითაც სასწავლებელი პროგრამებისა და მისაღები სტუდენტების დაახლოებით 90%-ს დაკარგავს.

“ოცნების” გადაწყვეტილებით:

  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადდება ისეთ მიმართულებებზე, როგორიცაა: ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ჰუმანიტარული მეცნიერებები პედაგოგიკის გამოკლებით, სამართალი, ეკონომიკა და ბიზნესის ადმინისტრირება, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები;
  • საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადდება საინჟინრო-ტექნიკურ დისციპლინებზე;
  • სამედიცინო უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადება მედიცინის სპეციალობებზე;
  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში – პედაგოგიკის პროგრამებსა და ABET აკრედიტაციის მქონე STEM სპეციალობებზე;
  • სოხუმის უნივერსიტეტში – აგრარულ სპეციალობებზე, ქართულ-აფხაზურ ენასა და ლიტერატურაზე, პედაგოგიკის სპეციალობებზე;
  • სახელოვნებო უნივერსიტეტები სტუდენტებს მიიღებენ შესაბამის სპეციალობებზე;
  • ბათუმისა და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტები შეინარჩუნებენ მრავალფუნქციურ დატვირთვას;
  • ზუგდიდის, გორის, ახალციხისა და თელავის უნივერსიტეტებში აქცენტი გაკეთდება აგრარულ სპეციალობებზე, ტურიზმის მიმართულებასა და პედაგოგიკაზე.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“არასწორია ფოკუსირება მხოლოდ ილიაუნიზე, ეს ცვლილებები ეხება ყველას” – განათლების ექსპერტი

“დაიწყო დევნილი უნივერსიტეტის ლიკვიდაციის პროცესი” – სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი

ილიაუნის სტუდენტები მთავრობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ

პრორექტორის ცნობით, ილიაუნი 55 პროგრამას და სტუდენტების 90%-ს კარგავს

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქებს “ოცნების” განათლების რეფორმას 13.02.2026
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქებს “ოცნების” განათლების რეფორმას
„ირანში ქართველების ჩასვლის 410 წლისთავი“ — რა იზეიმეს ისლამური რევოლუციის წლისთავზე თბილისში 13.02.2026
„ირანში ქართველების ჩასვლის 410 წლისთავი“ — რა იზეიმეს ისლამური რევოლუციის წლისთავზე თბილისში
„ტროტუარის საქმეებში ასპარეზზე ლევან მურუსიძე გამოჩნდა“ — ადვოკატი 13.02.2026
„ტროტუარის საქმეებში ასპარეზზე ლევან მურუსიძე გამოჩნდა“ — ადვოკატი
6 წელზე მეტი წლოვანების მანქანების შემოყვანის აკრძალვა ელექტრომობილებს არ შეეხება 13.02.2026
6 წელზე მეტი წლოვანების მანქანების შემოყვანის აკრძალვა ელექტრომობილებს არ შეეხება
როგორ შემცირდა სტუდენტების კვოტები ISET-ში 13.02.2026
როგორ შემცირდა სტუდენტების კვოტები ISET-ში
„თეგეტა“ აზერბაიჯანის სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზებისთვის – მეზობელ სახელმწიფოს ჰოლდინგმა JCB-ს ტექნიკა მიაწოდა 13.02.2026
„თეგეტა“ აზერბაიჯანის სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზებისთვის – მეზობელ სახელმწიფოს ჰოლდინგმა JCB-ს ტექნიკა მიაწოდა
4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების ნაწილს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას სთავაზობს 13.02.2026
4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების ნაწილს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას სთავაზობს
“გზის გადაკეტვის” საბაბით კიდევ ერთ მოქალაქეს ემუქრება სისხლისსამართლებრივი დევნა 13.02.2026
“გზის გადაკეტვის” საბაბით კიდევ ერთ მოქალაქეს ემუქრება სისხლისსამართლებრივი დევნა