პრორექტორის ცნობით, ილიაუნი 55 პროგრამას და სტუდენტების 90%-ს კარგავს

12 თებერვალი, 2026
პრორექტორის ცნობით, ილიაუნი 55 პროგრამას და სტუდენტების 90%-ს კარგავს
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სწავლების დარგში გიორგი გვილია აცხადებს, რომ განათლების სამინისტროს მიერ დაანონსებული რეფორმით, ილიას უნივერსიტეტი პროგრამების და სტუდენტების 90%-ს დაკარგავს.

„ილიას უნივერსიტეტთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება ნიშნავს ამ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული უნივერსიტეტის პრაქტიკულად გაუქმებას. წარმოიდგინეთ, იმ პირობებში, როდესაც უნივერსიტეტი დღეს ახორციელებს დაახლოებით ასამდე პროგრამას ბევრი მიმართულებით და აქედან რჩება მხოლოდ პედაგოგიური და ეს ე.წ. ABET-ის აკრედიტაციის მქონე პროგრამები, ფაქტობრივად, ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტი კარგავს პროგრამების 90%-ს, შესაბამისად — სტუდენტების 90%-ს“, — განაცხადა გვილიამ.

მან ჩამოთვალა, რამდენ პროგრამაზე აღარ მოხდება სტუდენტების მიღება, თუკი ეს გადაწყვეტილება განხორციელდა:

  1. ფსიქოლოგია
  2. სოციოლოგია
  3. საერთაშორისო ურთიერთობები
  4. პოლიტიკის მეცნიერება
  5. ევროპისმცოდნეობა
  6. კავკასიის კვლევები
  7. თავისუფალი მეცნიერებები
  8. ისტორია
  9. ანგლისტიკა
  10. საფრანგეთისმცოდნეობა
  11. არქეოლოგია
  12. კინომცოდნეობა
  13. სახვითი ხელოვნება
  14. მუსიკა
  15. სამართალი
  16. ბიზნესის ადმინისტრირება
  17. საჯარო პოლიტიკა
  18. ჯანდაცვის მენეჯმენტი
  19. ფინანსები
  20. ტურიზმი
  21. კულტურის კვლევები
  22. ესპანისტიკა
  23. გერმანისტიკა
  24. ბიოლოგია
  25. ფიზიკა
  26. ეკოლოგია
  27. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები
  28. ტყის მეცნიერებები
  29. მედიცინა
  30. არქიტექტურა
  31. რელიგიის კვლევები
  32. შუა საუკუნეების კვლევები
  33. ქართული ფილოლოგია
  34. ლინგვისტიკა
  35. ციფრული ჰუმანიტარია
  36. ადიქციის კვლევები
  37. ფსიქიკური ჯანმრთელობა
  38. საჯარო პოლიტიკა და სამართალი
  39. ლიტერატურათმცოდნეობა
  40. ფილოსოფია
  41. კომუნიკაციის, ენის და მეტყველების თერაპია
  42. გამოყენებითი გენეტიკა
  43. ბიომეცნიერებები
  44. გამოყენებითი ბიოტექნოლოგიები
  45. სურსათის მეცნიერება
  46. ასტრონომია
  47. ატმოსფეროს და ახლო კოსმოსის მეცნიერებები
  48. მენეჯმენტი
  49. მათემატიკა
  50. საზოგადოებასთან ურთიერთობები
  51. სოციალური მუშაობა
  52. სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია
  53. რომანული ფილოლოგია
  54. ლექსიკოგრაფია
  55. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთის და ევრაზიის კვლევები

„სია არასრულია და ალბათ, რამდენიმე პროგრამა გამომრჩა კიდეც. რა ქვია ამას, თუ არა უნივერსიტეტის დანგრევა!“, — წერს გვილია.

„ქართულმა ოცნებამ” დღეს, 12 თებერვალს, გამოაქვეყნა მონაცემები იმის შესახებ, რომელ სახელმწიფო უნივერსიტეტს რომელ მიმართულებებზე ექნება სტუდენტების მიღების შესაძლებლობა.

„ოცნების” გადაწყვეტილებით:

  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადდება ისეთ მიმართულებებზე, როგორიცაა: ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ჰუმანიტარული მეცნიერებები პედაგოგიკის გამოკლებით, სამართალი, ეკონომიკა და ბიზნესის ადმინისტრირება, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები;
  • საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადდება საინჟინრო-ტექნიკურ დისციპლინებზე;
  • სამედიცინო უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადება მედიცინის სპეციალობებზე;
  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში – პედაგოგიკის პროგრამებსა და ABET აკრედიტაციის მქონე STEM სპეციალობებზე;
  • სოხუმის უნივერსიტეტში – აგრარულ სპეციალობებზე, ქართულ-აფხაზურ ენასა და ლიტერატურაზე, პედაგოგიკის სპეციალობებზე;
  • სახელოვნებო უნივერსიტეტები სტუდენტებს მიიღებენ შესაბამის სპეციალობებზე;
    ბათუმისა და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტები შეინარჩუნებენ მრავალფუნქციურ დატვირთვას;
  • ზუგდიდის, გორის, ახალციხისა და თელავის უნივერსიტეტებში აქცენტი გაკეთდება აგრარულ სპეციალობებზე, ტურიზმის მიმართულებასა და პედაგოგიკაზე.

