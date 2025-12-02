ახალი ამბები

“დაუყოვნებლივ უნდა გამოვიძახოთ ელჩი საქართველოდან” – იტალიელი სენატორი BBC-ის გამოძიებას ეხმაურება

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

იტალიელი სენატორი, მარკო ლომბარდო ეხმაურება BBC-ის საგამოძიებო ფილმს, რომლის მიხედვითაც საქართველოში, შესაძლოა, ქიმიური ნივთიერება გამოიყენეს პროევროპული აქციების დასაშლელად. ლომბარდო აცხადებს, რომ დროა იტალიამ ქვეყნიდან ელჩი გაიწვიოს.

ლომბარდო სოციალურ ქსელში წერს, რომ იტალიის მთავრობა უნდა დადგეს ქართველი ხალხის გვერდით და შეეწინააღმდეგოს “ქართული ოცნების” “პრორუსულ რეჟიმს”.

“საქართველოში პრორუსულმა რეჟიმმა გამოიყნეა პირველი მსოფლიო ომის ეპოქის ქიმიური იარაღი მომიტინგეების წინააღმდეგ ანტისამთავრობო პროტესტის ჩასახშობად. ქიმიური ნივთიერება გამოიყენეს წყლის ჭავლთან ერთად. რატომ აგრძელებს იტალიის მთავრობა თბილისში მომხდარი ძალადობის იგნორირებას?

[…] BBC-ის ჟურნალისტების გამოძიება აჩვენებს, რომ საქართველოში პროტესტში მყოფი სამოქალაქო პირების მიმართ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს.

წელიწადზე მეტია, რაც ჩვენ ვამბობთ, რომ “ქართულმა ოცნებამ” არალიბერალაური რეჟიმი დაამყარა, რომელიც სისტემურად იყენებს ძალადობას და დაპატიმრებას, როგორც ჟურნალისტებისა და პოლიტიკური ოპონენტების ჩახშობის ინსტრუმენტს. ამ ძალადობას ახლა ემატება სერიოზული ბრალდება: ქიმიური იარაღის გამოყენება ადამიანის უფლებების დარღვევით.

მეტი რა გვჭირდება იმისთვის, რომ იტალიის მთავრობა საქართველოს მმართველი პარტიის წინააღმდეგ დადგეს და დაიცვას ქართველი ხალხი? დაუყოვნებლივ უნდა გამოვიძახოთ იტალიის ელჩი საქართველოდან, რათა მან გააკეთოს განმარტებები საქართველოში ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევასთან დაკავშირებით.

დღეს, ქართველობა ნიშნავს თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის ევროპული ღირებულებების დაცვას. ჩვენ ვართ საქართველო. ჩვენ ვართ ევროპა”, – წერს ლომბარდო სოციალურ ქსელში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

შეძლებ იმასაც, რაც არავის გაუკეთებია – მთავარია გჯეროდეს!

