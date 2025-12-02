საზოგადოება

გელაძემ უარყო გომელაურის განცხადება კამიტის შესყიდვაზე

2 დეკემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ქართული ოცნების” მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი, გელა გელაძე უარყოფს ყოფილი მინისტრის, ვახტანგ გომელაურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ უწყებამ წინა ხელისუფლების დროს შეიძინა ნივთიერება “კამიტი”. გელაძე ირწმუნება, რომ  ეს ნივთიერება შსს-ს არასდროს უყიდია.

“გავრცელებული ბრალდება, რომელიც შეეხება შსს-ს მხრიდან აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ აკრძალული ნივთიერების, ე.წ. კამიტის გამოყენებას, არის სრული აბსურდი, სიცრუე. არანაირი სიმართლე ამას არ შეესაბამება.

მე პირადად გავეცანი ყველა დოკუმენტაციას, ყველა შესყიდვას, რომელიც კი განხორციელებულა ამ მიმართულებით და სრული პასუხისმგებლობით და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ არასდროს საქართველოში შსს-ს არ შეუსყიდია ე.წ. კამიტი. სუს-მა დაიწყო გამოძიება, მოგეხსენებათ. რა თქმა უნდა, დაინიშნება ყველა შესაბამისი ექსპერტიზა, გამოიკითხება ყველა ადამიანი და გაეცემა აბსოლუტურად ყველაფერს პასუხი

[…] გეტყვით, ბატონი ვახტანგი რასაც გულისხმობდა: 2009 წელს არის სხვადასხვა ნივთიერებები. უბრალოდ, გაგიცრუვდათ იმედები და ეს არ არის კამიტი”, – განაცხადა გელაძე.

გუშინ, პირველ დეკემბერს, პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია “იმედმა” გაავრცელა “ქართული ოცნების” ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის, ვახტანგ გომელაურის განცხადება ნივთიერება კამიტეს შესახებ. “იმედის” ცნობით, გომელაურმა “ექსკლუზიურად” მათ უთხრა, რომ კამიტი “ნამდვილად ჰქონდა შეძენილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იყენებდა მას, ოღონდ 2012 წლამდე”.

ბრიტანული მედია BBC-ის საგამოძიებო მასალის მიხედვით, 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში “ქართული ოცნების” შსს პროევროპული აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ იყენებდა ე.წ. კამიტის – ნივთიერებას, რომელიც ბოლოს პირველი მსოფლიო ომის დროს გამოიყენეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

