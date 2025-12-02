გელაძემ უარყო გომელაურის განცხადება კამიტის შესყიდვაზე

“ქართული ოცნების” მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი, გელა გელაძე უარყოფს ყოფილი მინისტრის, ვახტანგ გომელაურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ უწყებამ წინა ხელისუფლების დროს შეიძინა ნივთიერება “კამიტი”. გელაძე ირწმუნება, რომ ეს ნივთიერება შსს-ს არასდროს უყიდია.
“გავრცელებული ბრალდება, რომელიც შეეხება შსს-ს მხრიდან აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ აკრძალული ნივთიერების, ე.წ. კამიტის გამოყენებას, არის სრული აბსურდი, სიცრუე. არანაირი სიმართლე ამას არ შეესაბამება.
მე პირადად გავეცანი ყველა დოკუმენტაციას, ყველა შესყიდვას, რომელიც კი განხორციელებულა ამ მიმართულებით და სრული პასუხისმგებლობით და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ არასდროს საქართველოში შსს-ს არ შეუსყიდია ე.წ. კამიტი. სუს-მა დაიწყო გამოძიება, მოგეხსენებათ. რა თქმა უნდა, დაინიშნება ყველა შესაბამისი ექსპერტიზა, გამოიკითხება ყველა ადამიანი და გაეცემა აბსოლუტურად ყველაფერს პასუხი
[…] გეტყვით, ბატონი ვახტანგი რასაც გულისხმობდა: 2009 წელს არის სხვადასხვა ნივთიერებები. უბრალოდ, გაგიცრუვდათ იმედები და ეს არ არის კამიტი”, – განაცხადა გელაძე.
გუშინ, პირველ დეკემბერს, პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია “იმედმა” გაავრცელა “ქართული ოცნების” ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის, ვახტანგ გომელაურის განცხადება ნივთიერება კამიტეს შესახებ. “იმედის” ცნობით, გომელაურმა “ექსკლუზიურად” მათ უთხრა, რომ კამიტი “ნამდვილად ჰქონდა შეძენილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იყენებდა მას, ოღონდ 2012 წლამდე”.
ბრიტანული მედია BBC-ის საგამოძიებო მასალის მიხედვით, 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში “ქართული ოცნების” შსს პროევროპული აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ იყენებდა ე.წ. კამიტის – ნივთიერებას, რომელიც ბოლოს პირველი მსოფლიო ომის დროს გამოიყენეს.
