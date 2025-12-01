ახალი ამბები

EU ელოდება სწრაფ, გამჭვირვალე და სანდო გამოძიებას – ჰიპერი BBC-ს ინფორმაციაზე

EU ელოდება სწრაფ, გამჭვირვალე და სანდო გამოძიებას – ჰიპერი BBC-ს ინფორმაციაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკომისიის პრესსპიკერის, ანიტა ჰიპერის განცხადებით, ევროკავშირი სწრაფ გამოძიებას ელის BBC-ის ინფორმაციაზე, რომ მომიტინგეების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს.

„ჩვენც ახლახან ვნახეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია დემონსტრანტების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ. ასე რომ, თუ ეს სიმართლე აღმოჩნდება, ეს მიუღებელი იქნება. ჩვენ ველოდებით სწრაფ, გამჭვირვალე და სანდო გამოძიებას ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით“, – განაცხადა ანიტა ჰიპერმა პრესკონფერენციაზე “ევროსკოპის” კითხვის საპასუხოდ.

BBC-ის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად, საქართველოს ხელისუფლებამ გასულ წელს ანტისამთავრობო მომიტინგეების წინააღმდეგ პირველი მსოფლიო ომის ეპოქის ქიმიური იარაღი გამოიყენა. “ქართული ოცნება” ამ ცნობას აბსურდს უწოდებს და BBC-ის სასამართლოში ჩივილით ემუქრება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ეს ფუნდამენტურ უფლებებზე შოკისმომგვრელი თავდასხმაა – ALDE BBC-ის გამოძიებაზე
გომელაური უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენებას – „იმედი“
მაგნიტსკის აქტის ინიციატორი გამოეხმაურა BBC-ის გამოძიებას საქართველოზე
ოპოზიცია ქიმიური ნივთიერებები გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს
სუს-მა BBC-ის მასალაზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო
ზანგეზურის მარშრუტი და მკაცრი ტონი ბაქოდან საქართველოს მიმართ
„სპექტაკლის სუნი მცემს“ — სააკაშვილი ელისაშვილის საქმეზე
ინტერვიუ იმ კვლევის თანაავტორ ექიმთან, რომელიც BBC-ის საგამოძიებო ფილმშია მოცემული