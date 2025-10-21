ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სომხეთში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ვადა შემცირდება – ფაშინიანი

21 ოქტომბერი, 2025 •
სომხეთში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ვადა შემცირდება – ფაშინიანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2026 წლის 1 იანვრიდან სომხეთში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ვადა ორი წლის ნაცვლად იქნება 1.5 წელი.

„არმენპრესის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა.

“თავდაპირველად დაგეგმილი იყო, რომ ეს რეგულაცია 2026 წლის ზაფხულის გაწვევიდან ამოქმედდებოდა, თუმცა დღეს თავდაცვის მინისტრთან, ხოლო წინა სხდომაზე ჩემს პარლამენტარ კოლეგებთან ერთად ვისაუბრეთ და გადავწყვიტეთ, რომ კანონი უფრო ადრე, 2026 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდებოდა. ანუ 2026 წლის ზამთრის გაწვევიდან სომხეთში სავალდებულო სამხედრო სამსახური ორ წლის ნაცვლად იქნება 1.5 წელი. მადლობას ვუხდი და წარმატებულ სამსახურს ვუსურვებ ჩვენს ყველა ჯარისკაცს“, – დაწერა პრემიერ-მინისტრმა.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აქციაზე სახის დაფარვისა და გზის გადაკეტვის საბაბით კიდევ 5 პირს შეუფარდეს პატიმრობა

ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, დემონსტრანტები დაშინებითა და დასჯით გააჩუმოს – Amnesty International

გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ხსნის, რას ნიშნავს ბერლინის ნაბიჯი ფიშერის დროებით გაწვევაზე

პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მკაცრად გმობს ვახო სანაიასა და ქეთა ციცქიშვილის დაკავებას

რუსეთმა ყულევის ქართულ ქარხანას ნავთობის პირველი პარტია გაუგზავნა – Reuters 21.10.2025
რუსეთმა ყულევის ქართულ ქარხანას ნავთობის პირველი პარტია გაუგზავნა – Reuters
ბოლო 2 დღეში რუსთაველის აქციის 14 მონაწილე დააკავეს – შსს 21.10.2025
ბოლო 2 დღეში რუსთაველის აქციის 14 მონაწილე დააკავეს – შსს
კინო “რუსთაველის” ყოფილ შენობაში სამშენებლო კომპანიის ოფისი გაიხსნა 21.10.2025
კინო “რუსთაველის” ყოფილ შენობაში სამშენებლო კომპანიის ოფისი გაიხსნა
აზერბაიჯანმა სომხეთში ტვირთის ტრანზიტი დაუშვა – ერევანი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია 21.10.2025
აზერბაიჯანმა სომხეთში ტვირთის ტრანზიტი დაუშვა – ერევანი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია
მარიამ ლაშხი აპირებს, რომ ესტონეთის და ლიეტუვის სანქციები გაასაჩივროს 21.10.2025
მარიამ ლაშხი აპირებს, რომ ესტონეთის და ლიეტუვის სანქციები გაასაჩივროს
ევროკავშირის ელჩმა ზვიად ცეცხლაძეს ციხეში წერილი მისწერა – დაფიონი 21.10.2025
ევროკავშირის ელჩმა ზვიად ცეცხლაძეს ციხეში წერილი მისწერა – დაფიონი
“ოცნება” საკრებულოებში ჯამურად 331 ახალ თანამდებობას ქმნის 21.10.2025
“ოცნება” საკრებულოებში ჯამურად 331 ახალ თანამდებობას ქმნის
სახლის მშენებლობის სრული მომსახურება ელიტჰოუმისგან 21.10.2025
სახლის მშენებლობის სრული მომსახურება ელიტჰოუმისგან