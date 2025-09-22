აზერბაიჯანი რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიული ცენტრია – ალიევი

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

22 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“აზერბაიჯანის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა ჩვენს ქვეყანას რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიულ ცენტრად აქცევს”, – განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა პირველ აზერბაიჯანულ საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე, რომელიც ბაქოში ტარდება.

მისი თქმით, “საშუალო დერეფნით სატრანზიტო ტვირთბრუნვა წლიდან წლამდე იზრდება. მოსალოდნელია, რომ უახლოეს წლებში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება, განსაკუთრებით ზანგეზურის დერეფნის ამოქმედების შემდეგ. ქვეყანაში შექმნილი თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ბაქოს საერთაშორისო საზღვაო ვაჭრობის პორტი, ალიათის თავისუფალი ეკონომიკური ზონა და თანამედროვე სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა, ინვესტორებს მსოფლიო ბაზრებზე პირდაპირ წვდომას და მაღალი ეფექტიანობის ტრანზიტს სთავაზობს. ამასთანავე, სპეციალური ეკონომიკური ზონები, თანამედროვე სატრანსპორტო და ციფრული ინფრასტრუქტურა წარმოების, ლოგისტიკის, განახლებადი ენერგეტიკის, ციფრული მომსახურებებისა და მომგებიანი სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის მზა პლატფორმებს უზრუნველყოფს”.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთში განაცხადეს, რა სახის დახმარებას იღებს ქვეყანა NATO-სგან 22.09.2025
„სომხეთი და NATO პარტნიორობის ახალ პროგრამაზე მსჯელობენ“ – კოჩარიანი 22.09.2025
აზერბაიჯანი რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიული ცენტრია – ალიევი 22.09.2025
“ოცნებამ” რეპრესიების ახალი ეტაპი 30-მდე ქართული ორგანიზაციის წინააღმდეგ დაიწყო | განცხადება 22.09.2025
ემიგრაციაში მყოფი ვეტერანების მიმართვა ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლებს 21.09.2025
დიდმა ბრიტანეთმა, კანადამ და ავსტრალიამ პალესტინის სახელწიფოებრიობა აღიარეს 21.09.2025
“რუსულ ორბიტაზე საქართველოს დაბრუნებით კონფლიქტები არ მოგვარდება” – მაია ურუშაძე 21.09.2025
სომხეთი “ტრამპის გზისთვის” 145 $ მილიონის პირველ ტრანშს მიიღებს აშშ-სგან 21.09.2025
