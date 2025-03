“უნდა ვიპოვოთ ძალა, გავაგრძელოთ ერთმანეთის პატივისცემა” – ზელენსკი ტრამპთან დაპირისპირებაზე

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, ვაშინგტონში აშშ-ის პრეზიდენტთან, დონალდ ტრამპთან დაპირისპირების შემდეგ, კიდევ ერთხელ განმარტა საკუთარი პოზიცია. მან თქვა, რომ იმის მიუხედავად, რაც თეთრ სახლში მოხდა, მხარეებმა უნდა გამონახონ ძალა, გააგრძელონ ერთმანეთთან თანამშრომლობა პატივისცემით.

ზელენსკიმ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ უკრაინა მადლობელია იმ მხარდაჭერისთვის, რასაც ის აშშ-სგან იღებს ომის მთელი მიმდინარეობის განმავლობაში. თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს მხარდაჭერა მიმართულია არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ევროპის უსაფრთხოებისკენ.

მან თქვა, რომ დღეს, 4 მარტს, ესაუბრა NATO-ს გენერალურ მდივანსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლიდერებს, რომელთაგან სრული მხარდაჭერა მიიღო. გარდა ამისა, აღნიშნა, რომ ევროკომისია აპირებს ევროპის უსაფრთხოებისთვის დაფინანსების გაზრდას, რაც პირდაპირ აისახება უკრაინის საჰაერო თავდაცვისუნარიანობაზე. მისი თქმით, სამხედრო შეიარაღების გაზრდა არის მყარი საფუძველი ომის დასრულებისთვის.

Today, I spoke with the President of Finland @alexstubb, the Prime Minister of the UK @Keir_Starmer, the Prime Minister of Greece @kmitsotakis, the Prime Minister of Croatia @AndrejPlenkovic, the NATO Secretary General @SecGenNATO, and the leader of Germany’s CDU party –… pic.twitter.com/WeNkXKwWyj

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025