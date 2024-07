როგორ აირჩევს აშშ-ის დემოკრატიული პარტია პრეზიდენტობის კანდიდატს — მოკლედ

მას შემდეგ, რაც ჯო ბაიდენმა აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატურა მოხსნა, დემოკრატიულმა პარტიამ ახალი საპრეზიდენტო კანდიდატი უნდა წარადგინოს. 1972 წლის შემდეგ პირველად, პარტია კანდიდატურას არა პირველადი საარჩევნო პროცესით, არამედ პარტიის დელეგატების კენჭისყრის შედეგად აირჩევს.

დელეგატები პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის ასარჩევად ხმას ყოველთვის აძლევდნენ, თუმცა 1970-იანი წლებიდან ეს არსებითად ფორმალობა იყო და დელეგატები ვალდებული იყვნენ, ხმა მიეცათ პირველადი არჩევნების შედეგების მიხედვით დაწინაურებული კანდიდატებისთვის.

ბაიდენის გადაწყვეტილება კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით, ნიშნავს, რომ მის 3 896 დელეგატს შეუძლია სასურველ კანდიდატს მისცეს ხმა.

თავად ჯო ბაიდენმა მხარი დაუჭირა ვიცე-პრეზიდენტ კამალა ჰარისს და მას „არაჩვეულებრივი პარტნიორი“ უწოდა. X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში მან დაწერა: „მხარს ვუჭერ, რომ წელს კამალა იყოს ჩვენი პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი“.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024