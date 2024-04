„ოცნება“ კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ მზადა ევროპული რეფორმების გზის საბოტაჟისთვის — ლექსმანი

„ევროპის სახალხო პარტიის“ (EPP) წევრი მირიამ ლექსმანი ეხმაურება „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას ე.წ. რუსული კანონის დაბრუნების შესახებ.

„ქართულმა ოცნებამ“ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მისი ქმედებების შემოწმება გაეუქმებინა, მაგრამ სიმართლეს ვერ გააუქმებენ. „ქართული ოცნების“ მთავრობა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ მზად არის, საბოტაჟი მოუწყოს საქართველოს ევროპული რეფორმების გზას“, — წერს ლექსმანი X-ზე.

The Georgian Dream tried its best to turn off scrutiny of its actions, but they can’t cancel the truth.

The GD government once again proves that it is willing to sabotage Georgia’s European reform path https://t.co/eWK82YdPP8

