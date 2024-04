„ქართული ოცნება“ ევრო-აზიური ტირანიისკენ მიისწრაფვის — აუსტრევიჩიუსი

ლიეტუველი ევროპარლამენტარი, Renew Europe Group-ის წევრ პეტრას აუსტრევიჩიუსი ეხმაურება „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას, ე.წ. რუსული კანონის დაბრუნების შესახებ.

„როგორც ჩანს, საქართველოს მმართველი პარტია ევრო-აზიური ტირანიისკენ მიისწრაფვის. ევროკავშირსა და ამ უკანასკნელს შორის კომპრომისი არ არსებობს, რადგან დემოკრატიული კრიტერიუმები მოლაპარაკებების საგანი არ არის“, — წერს ევროპარლამენტარი X-ზე.

Looks like the ruling party of Georgia is turning towards the Euro Asian tyranny. There is no compromise between EU and the later one as democratic criteria is not for negotiation. https://t.co/YOVG5D3VZy

