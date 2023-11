რუსთაველის რეაბილიტაციით დემონსტრაციების თავიდან არიდება საბჭოთა სტილია — კრამონი

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი ეხმაურება თბილისში, რუსთაველის გამზირის დაანონსებულ რეაბილიტაციას და აცხადებს, რომ ამ გზით ხელისუფლება თავიდან ირიდებს დემონსტრაციებს. ამის შესახებ მან X-ზე (ყოფილ ტვიტერზე) დაწერა.

“(რუსთაველის ქუჩის დაკეტვა 2024 წლის არჩევნებისთვის) და ამით მასობრივი დემონსტრაციების თავიდან აცილება არის პრობლემასთან გამკლავების ტიპური საბჭოთა სტილი”, — წერს ის.

Who ever invented the idea (to close Rustaveli Avenue during election year 2024) and to prevent mass demonstrations to happen this is a typical SOVIET style of handling a problem. https://t.co/KTQrr6gRJC

