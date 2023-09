საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში სამეზობლოსა და გაფართოების მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის (DG NEAR) გენერალურ დირექტორ ხერტ იან კოპმანს შეხვდა.

„მოხარული ვარ, რომ კვლავ შევხვდით, ამჯერად ბრიუსელში, რათა გავაგრძელოთ ჩვენი დისკუსია ძირითადი ზომების შესახებ, რომელიც საქართველოს ჯერ კიდევ შეუძლია განახორციელოს 12 პრიორიტეტის მიმართულებით წინსვლისთვის. რეფორმები და მათი იმპლემენტაცია კვლავ მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროპული დღის წესრიგისთვის“, — წერს ხერტ იან კოპმანი X-ზე (ყოფილი „ტვიტერი“).

Good to meet you again Foreign Minister, @iliadarch, this time in Brussels, and continue our discussions on key measures 🇬🇪#Georgia can still take to advance on the 12 priorities.

Reforms & implementation remain important for 🇬🇪’s 🇪🇺#EU agenda. pic.twitter.com/5Myh8MIXH9

— Gert Jan Koopman (@GertJanEU) September 25, 2023