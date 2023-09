საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა.

ბორელი ამბობს, მოხიბლულია მათი მუშაობით.

„მნიშვნელოვანი შეხვედრა და სასარგებლო დიალოგი მქონდა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. მოხიბლული ვარ მათი მუშაობით. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფა საკვანძოა“, — წერს ბორელი „ტვიტერზე“.

Important meeting and useful dialogue with civil society representatives in #Georgia. Impressed by their work.

Ensuring involvement of CSOs in the decision-making processes at all levels is key.@GYLA_CSO @Transparency_GE @GFSIS_official @isfed_official Civic IDEA pic.twitter.com/uYGrxkAfSk

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2023