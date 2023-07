პროკურატურა  ნავალნისთვის  20 -წლიან პატიმრობას ითხოვს

ბრალდების მხარე რუს ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნისთვის 20 – წლიანი პატიმრობის მისჯას ითხოვს ე.წ. “ექსტრემიზმის” საქმეზე.

ინფორმაციას ნავალნის ოფიციალური არხი ავრცელებს ტვიტერზე.

მორიგი სასამართლი პროცესი ნავალნის საქმეზე დღეს გაიმართა, რომელზეც მედიის ცნობით, პროკურორმა მისთვის 20 – წლიანი პატიმრობა მოითხოვა სპეციალური რეჟიმის კოლონიაში.

განაჩენის გამოცხადება 4 აგვისტოს, მოსკოვის დროით 16:00 საათზეა დაგეგმილი.

The trial of Alexey Navalny and Daniel Kholodny is over. The prosecution demands a cumulative sentence of 20 years in a maximum-security penal colony for Navalny and 10 years in a general regime penal colony for Kholodny. The verdict will be announced on August 4 at 16.00.

