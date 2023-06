მადლობა, პრეზიდენტო, გამბედაობისთვის — ჰელსინკის კომისია გვარამიას შეწყალებაზე

აშშ-ის ჰელსინკის კომისია ტვიტერზე განცხადებას ავრცელებს გვარამიას შეწყალებასთან დაკავშირებით და პრეზიდენტ ზურაბიშვილს მადლობას უხდის გამბედაობისთვის:

“დღეს პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა შეიწყალა ნიკა გვარამია, რომელიც უსამართლოდ იყო დაპატიმრებული საქართველოს მთავრობის მიერ. მადლობა, ქალბატონო პრეზიდენტო, გამბედაობისა და ლიდერობის კიდევ ერთი მაგალითისთვის”, – ვკითხულობთ განცხადებაში.

ჰელსინკის კომისია აშშ-ის დამოუკიდებელი სამთავრობო სააგენტოა, რომელსაც ევალება ევროპაში ადამიანის უფლებებისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა.

Today, President @Zourabichvili_S pardoned @NikaGvaramia212, who has been hounded and unjustly imprisoned by #Georgia‘s government. Thank you, Madame President, for yet another example of courage and leadership. https://t.co/M6oIKVo324 pic.twitter.com/fwL1O8U3nO

