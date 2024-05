კობახიძე ბლინკენის მრჩეველს: ნიუ-იორკში სტუდენტების სასტიკი დარბევის გამო არ გამომითქვამს შეშფოთება

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ აშშ-ის სახელმწიფო მდივან ენტონი ბლინკენის მრჩეველს, დერეკ შოლეს კრიტიკას კრიტიკით უპასუხა და აშშ დაადანაშაულა საქართველოში რევოლუციის მოწყობის მცდელობის მხარდაჭერაში.

დღეს, 3 მაისს სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში კობახიძე აღნიშნავს, რომ დერეკ შოლესთან საუბარში გამოთქვა „გულწრფელი იმედგაცრუება 2020-2023 წლებში აშშ-ის ყოფილი ელჩის მიერ რევოლუციის 2 მცდელობის გამო, რომელსაც გარე წყაროებიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების აწყობდნენ.“

კობახიძემ კვლავ გაიმეორა ანტიდასავლური პროპაგანდისტული ნარატივი და აღნიშნა, რომ „ეს მცდელობები წარმატებული რომ ყოფილიყო, საქართველოში მეორე ფრონტის ხაზი გაიხსნებოდა“.

„გარდა ამისა, მე ავუხსენი ბატონ შოლეს, რომ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩინოვნიკების მიერ გაკეთებული ცრუ განცხადებები „გამჭვირვალობის კანონპროექტთან“ და აქციებთან დაკავშირებით, მოგვაგონებს აშშ-ის ყოფილი ელჩის 2020-2023 წლებში გაკეთებულ მსგავს ცრუ განცხადებებს, რაც მაშინ ხელს უწყობდა ძალადობის წახალისებას უცხოეთიდან დაფინანსებული აქტორებისგან და რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერას,“ — წერს კობახიძე.

პრემიერ-მინისტრის თქმით, მან განუმარტა ბლინკენის მრჩეველს, რომ ასეთ ურთიერთობების განახლებას „განსაკუთრებული ძალისხმევა სჭირდება, რაც სამართლიანი და გულწრფელი მიდგომის გარეშე შეუძლებელია“.

„მე არ გამომითქვამს ჩემი შეშფოთება ბატონ შოლესთან ნიუ-იორკში სტუდენტების საპროტესტო აქციის სასტიკი დარბევის გამო,“ — წერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.

Spoke to @CounselorDOS and expressed my sincere disappointment with the two revolution attempts of 2020-2023 supported by the former US Ambassador and those carried out through NGOs financed from external sources. Had these attempts been successful, the second front line would…

— Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) May 3, 2024