ირანში თავდასხმის მსხვერპლი 2 ქალი დააკავეს ჰიჯაბის გარეშე ყოფნისთვის

ირანის ხელისუფლება სავალდებულო ჰიჯაბის კანონის აღსრულების კუთხით უკან არ იხევს. ხელისუფალთა გაფრთხილებების ფონზე, ერთ-ერთ ქალაქში კაცი თავს დაესხა ორ ქალს, რომლებიც მაღაზიაში ჰიჯაბის გარეშე იდგნენ. კაცთან ერთად, თავდასხმის მსხვერპლნიც დააკავეს.

2022 წელს ირანში დაწყებული პროტესტის შემდეგ, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ბევრი ქალი გადაადგილდება თავსაბურავის გარეშე და ამ ფორმით დემონსტრაციულად არღვევს ხსენებულ კანონს.

საპროტესტო ტალღა სექტემბერში, ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ დაკავებული ახალგაზრდა ქალის, მაჰსა ამინის დაღუპვის შემდეგ აგორდა. 22 წლის ქურდ ქალს სწორედ ჰიჯაბთან დაკავშირებული წესების დარღვევას ედავებოდნენ. უფლებადამცველთა ცნობით, შემდგომი აქციების ჩახშობის მცდელობისას ხელისუფლებამ 500-ზე მეტი მოქალაქე მოკლა.

მიუხედავად რეპრესიების რისკებისა, ქუჩებში, რესტორნებში, ბაზრებში, სავაჭრო ცენტრებსა თუ მაღაზიებში ქალთა მზარდი რაოდენობა გადაადგილდება ჰიჯაბის გარეშე. აღნიშნული ტენდენცია განსაკუთრებით შესამჩნევია დედაქალაქ თეირანსა და სხვა დიდ ქალაქებში.

როგორც ჩანს, სწორედ ჰიჯაბის გარეშე ყოფნის გამო ამოიღო მიზანში აგრესიულმა კაცმა ორი ქალი ქალაქ მაშჰადთან ახლოს, ერთ-ერთ მაღაზიაში. გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ ის ჯერ სიტყვიერად უპირისპირდება ქალებს, შემდეგ კი იოგურტის ქილას იღებს და თავზე ასხამს მათ. კადრების მიხედვით, მოძალადე პირი მაღაზიის მეპატრონემ გარეთ გააგდო.

Remarkable video: An Islamist morality police in Mashhad, Iran pours yogurt over the heads of two women for not wearing hejab.

In a previous era the shopkeeper may have been afraid to intervene against government thugs, but times have changed in Iran. pic.twitter.com/4PWu4btPhl

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) March 31, 2023