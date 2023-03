ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის თქმით, „უცხოური გავლენის“ შესახებ კანონის მიღება არ შეესაბამება ევროკავშირის გზას.

„ძლიერ შეშფოთებული ვარ საქართველოში განვითარებული მოვლენებით. მშვიდობიანი პროტესტის უფლება ნებისმიერი დემოკრატიის საფუძველია.„უცხოური გავლენის“ შესახებ კანონის მიღება არ შეესაბამება ევროკავშირის გზას, რომელიც ქართველების უმრავლესობას სურს. კანონის უზენაესობისა და ადამიანური ღირებულებებისადმი ერთგულება არის ევროკავშირის პროექტის გასაღები“, — წერს მიშელი Twitter-ზე.

Strongly concerned about developments in Georgia.

Right to peaceful protest is at the core of any democracy.

Adoption of this “foreign influence” law is not compatible with the EU path which majority in 🇬🇪 wants.

Commitment to rule of law and human values is key to EU project.

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 8, 2023