დღეს, 26 ივნისს, „გახარია საქართველოსთვის“ პარტიის საპარლამენტო ფრაქციამ ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა.
როგორც გახარიას პარტია აცხადებს, რუსეთის ფედერაცია ფორსირებულ რეჟიმში განაგრძობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიის პროცესს, რომლის მიზანია საქართველოს ისტორიული მიწის – სამაჩაბლოს რუსეთის ფედერაციისთვის მიერთება სამოკავშირეო ხელშეკრულების საფუძველზე.
გახარიას პარტიის განცხადებით, სწორედ ამ პროცესის ნაწილია 2026 წლის 9 მაისს ხელმოწერილი ე.წ. „ინტეგრაციის შეთანხმებ“ გაგლოევის პუტინის მრჩევლად, ხოლო საოკუპაციო ადმინისტრაციის სათავეში რუსი ჩინოსნის – მარატ კამბალოვის დანიშვნა.
„სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული ამ საგანგაშო პროცესების პარალელურად, ხელისუფლება და პრემიერ-მინისტრი კობახიძე დანაშაულებრივ დუმილს ინარჩუნებენ, რითაც ფაქტობრივად დაუფარავად აცხადებენ უარს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართული ანექსიური პროცესების დაგმობაზე და საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზებაზე ანექსიური პროცესების შესაჩერებლად საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენების მიზნით.
ბოლო რამდენიმე დღეა „ოცნებამ“ იკადრა ისიც, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევაში დაედანაშაულებინა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც ათწლეულებია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და ოკუპირებული ტერიტორიების „არაღიარების პოლიტიკის“ მთავარი გარანტორები არიან. ასეთი პარტნიორების ერთ პოლიტიკურ განზომილებაში განხილვა რუსეთის ფედერაციასთან, რომელსაც სამხედრო აგრესიით აქვს ოკუპირებული ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია, ათწლეულებია სჩადის კონვენციურ დანაშაულებს ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ და დღემდე აგრძელებს საერთაშორისო სამართლის უგულვებელყოფას, გამოუსწორებლად აზიანებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და თაობების მიერ ათწლეულების განმავლობაში ნაშენებ სანდო პარტნიორობას.
„ოცნება“ მიზანმიმართული უპასუხისმგებლო საგარეო პოლიტიკის შედეგად, ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაუქმებით, საერთაშორისო ორგანიზაციების უგულებელყოფით, მეგობრებისა და პარტნიორების ლანძღვითა და ჩამოშორებით, საქართველოს ტოვებს პირისპირ, მარტო, დაუცველად რუსეთის ფედერაციასთან.
„ოცნება“ და მისი ვერც ერთი წარმომადგენელი ვერ გაექცევა მოსალოდნელ მძიმე შედეგებზე იმ პოლიტიკურ-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რაც ცხინვალის რეგიონის ანექსიური პროცესში დანაშაულებრივ დუმილს შესაძლოა მოჰყვეს. ამიტომ, კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ ხელისუფლებას გააქტიურდეს, მხარი დაუჭიროს ჩვენს მიერ დაინიცირებულ რეზოლუციას და ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს დროს, უზრუნველყოს საერთაშორისო მხარდაჭერის მიღება“, – აცხადებენ გახარიას პარტიაში.
პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, დაგმოს რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა და მტკიცედ დაუდგეს გვერდით ქართველ ხალხს მისი სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროპული მომავლის დაცვაში.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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