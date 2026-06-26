ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანიდან სომხეთში ნავთობპროდუქტების მორიგი პარტია გაიგზავნა. ამის შესახებ სააგენტო APA იუწყება.

ინფორმაციის თანახმად, დღეს ბალაჯარის სადგურიდან ბოიუქ-ქესიქის სადგურის მიმართულებით გაიგზავნა 18 ვაგონი საავტომობილო ბენზინი, რომლის საერთო წონა 971 ტონას შეადგენს. ასევე გაიგზავნა 8 ვაგონი დიზელის საწვავი, საერთო მოცულობით 467 ტონა.

სააგენტოს ცნობით, დღემდე აზერბაიჯანიდან სომხეთში ექსპორტირებულია 14 ათას ტონაზე მეტი დიზელის საწვავი და 4 ათას ტონაზე მეტი ბენზინი.

ამასთან, ოფიციალური ცნობით, აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით რუსეთიდან სომხეთში ტრანზიტით უკვე გადაზიდულია 34 ათას ტონაზე მეტი მარცვლეული, დაახლოებით 8 ათასი ტონა სასუქი, 133 ტონა ალუმინი, 68 ტონა წიწიბურა და 414 ტონა ანტრაციტი.

სომხეთი საერთაშორისო ინტერნეტს აზერბაიჯანის გავლით მიიღებს – AzerTelecom

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.

წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.