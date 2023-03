ევროპარლამენტარები ეხმაურებიან „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ 19 აპრილის შეთანხმების მიზნის მიღწევის შემთხვევაში საქართველოში რუსული ტანკები იდგებოდა.

რა ხდება?

2 მარტს ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ 19 აპრილის შეთანხმებას ჰქონდა კონკრეტული მიზანი და ამოცანა.

ამასთან, კობახიძე ამბობს, რომ მიზანმიმართულად არ უწოდებს 19 აპრილის შეთანხმებას შარლ მიშელის შეთანხმებას, რათა პერსონალური პასუხისმგებლობა შარლ მიშელზე არ გადაიტანოს.

2021 წლის 19 აპრილის, იგივე შარლ მიშელის შეთანხმების მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში დეპოლარიზაციის მიღწევა. „ქართული ოცნების“ მიერ ჯერ ხელმოწერილი და შემდეგ ანულირებული შეთანხმება ითვალისწინებდა პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე რეაგირებას, საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებს, პარლამენტში ძალაუფლების განაწილებას, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნას 2022 წელს იმ შემთხვევაში, თუ 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში „ქართული ოცნება“ პროპორციული ხმების 43% -ზე ნაკლებს მიიღებდა.

19 აპრილის შეთანხმების [„შარლ მიშელის დოკუმენტის“] სულისკვეთებით პოლიტიკური პოლარიზაციის საკითხის მოგვარებას ითვალისწინებს ევროკავშირის 12 რეკომენდაციაც, რომელიც საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად არის შესასრულებელი.

ევროპარლამენტარების გამოხმაურება

ირაკლი კობახიძის განცხადებას Twitter-ზე გამოეხმაურნენ ევროპარლამენტარები.

ლიეტუველი ევროპარლამენტარი Renew Europe-დან პეტრას აუსტრევიჩიუსი ავადმყოფურ ლოგიკას უწოდებს მოსაზრებას, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოს და მის ტრადიციებს დაანგრევს.

„რაღაც სერიოზულად არასწორია ამ ტიპის ქართულ პოლიტიკაში“, — წერს აუსტრევიჩიუსი, რომელიც ირაკლი კობახიძის განცხადებას აზიარებს.

ევროპის სახალხო პარტიის წევრი მირიამ ლექსმანი წერს, რომ კობახიძეს აბსურდულობის ნიჭი აქვს.

„თუმცა ეს ტალანტი შეიძლება დაეხმაროს ოლიგარქის ბედნიერების შენარჩუნებას, საქართველოსთვის ის დამღუპველია“, — წერს ლექსმანი.

„მთავრობა საფრთხეს უქმნის ევროპულ გზას…“

რუმინელი ევროპარლამენტარი ვლად გეორგი წერს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო და უფრო საფრთხეს უქმნის ევროპულ გზას.

„ეს ხდება საქართველოს მოქალაქეების ხარჯზე, რომლებმაც არაერთხელ დაამტკიცეს პროევრკავშირისეული ფასეულობების ერთგულება. ვიმედოვნებ, რომ უცხოური აგენტების კანონპროექტი არ გავა და საქართველო ისევ გახდება დემოკრატია“, — წერს ევროპარლამენტარი.

