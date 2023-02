ირანის ქალაქებში კვლავ გამოვიდნენ რეჟიმის საწინააღმდეგო აქციებზე

ხუთშაბათს ღამით ირანის ქალაქებში ადამიანთა ჯგუფები გამოვიდნენ აქციებზე, რომლებიც ყველაზე ფართო იყო უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. დემონსტრაციებზე ამჯერადაც ისმოდა სლოგანები ისლამური რესპუბლიკისა და მისი ლიდერის წინააღმდეგ.

ვიდეოების თანახმად, 16 თებერვლის ღამით თეირანის, ისპაანის, ქარაჯის, მეშჰედის, არაქისა და სხვა ქალაქების ქუჩებში დემონსტრანტთა ჯგუფები გადაადგილდებოდნენ და რეჟიმის საწინააღმდეგო შეძახილებს სკანდირებდნენ.

კადრებში ისმის საპროტესტო მოძრაობის მონაწილეთა და მხარდამჭერთა შორის პოპულარული შეძახილები, მათ შორის: “სიკვდილი დიქტატორს!”; “სიკვდილი ხამენეის!”; “ეს წელი სისხლის წელია, სეიდ ალი [ხამენეი] დაემხობა”; “ქალი, სიცოცხლე, თავისუფლება!”

ქურთული უფლებადამცველი ჯგუფის, Hengaw-ის ვიდეოში, რომელიც, ორგანიზაციის ცნობით, ირანის ქურთისტანში, ქალაქ სანანდაჯშია გადაღებული, საბურავები იწვის სლოგანის “სიკვდილი დიქტატორს!” ფონზე.

Feb 16, 2023. Tehran, HaftHoz. 40th day since the Islamic Republic executed Mohammad Mehdi Karami and Mohammad Hosseini. “Woman! Life! Freedom!” #MahsaAmini pic.twitter.com/ByJtZfWYWw

დემონსტრანტების უსაფრთხოებისთვის, პროტესტის ამსახველ არაერთ ვიდეოში გამოსახულებები დაფარულია, ხმები კი — შეცვლილი.

პროტესტი ირანში სექტემბერში, ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ ჰიჯაბთან და სხვა სამოსთან დაკავშირებული კანონის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული მაჰსა ამინის დაღუპვის შემდეგ დაიწყო.

უფლებადამცველთა ცნობით, 22 წლის ქურთი ქალი პოლიციაში ცემის შედეგად გარდაიცვალა, ირანის ხელისუფლება კი მომხდარის მიზეზად ჯანმრთელობის გაუარესებას ასახელებს.

დემონსტრაციები, რომლებმაც მალევე მიიღო მმართველი რეჟიმის საწინააღმდეგო სახე, არაერთგზის შეფასდა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა ისლამური რესპუბლიკისთვის, მისი არსებობის ისტორიაში.

ირანული უფლებადამცველი ჯგუფის, HRANA-ს მონაცემებით, ძალოვანთა მიერ პროტესტის ჩახშობის მცდელობისას 529 დემონსტრანტი მოკლეს, რომელთაგან 71 არასრულწლოვანი იყო. მისივე ცნობით, მოკლულია სამთავრობო ძალების 70 წევრიც. ჯამში, 19 763 მოქალაქე დააკავეს.

უკანასკნელ პერიოდში, მათ შორის, დევნისა და სიკვდილით დასჯის განაჩენების ფონზე, დემონსტრაციები შენელდა, თუმცა პროტესტი სხვადასხვა ფორმით გრძელდება. ღამის საათებში მოქალაქეები ფანჯრებიდან და სახლის სახურავებიდან სკანდირებენ სლოგანებს. ამავე დროს, ვრცელდება ვიდეოები, რომელშიც ჩანს, როგორ წვავენ ქუჩებში განთავსებულ სამთავრობო ბანერებს.

By blocking the road people start the uprisings in Golshan street in Sanandaj.

February 16, 2023#JinaAmini#IranRevolution#Kurdistanpic.twitter.com/JgLv0mwfjw

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) February 16, 2023