ევროპარლამენტის ვებგვერდზე კიბერშეტევაა რუსეთის ტერორისტულ სახელმწიფოდ გამოცხადების შემდეგ

რუსეთის ტერორისტულ სახელმწიფოდ გამოცხადების შემდეგ, ევროპარლამენტის ვებგვერდზე კიბერშეტევა განხორციელდა.

„ევროპარლამენტი რთული კიბერშეტევის ქვეშ იმყოფება. პასუხისმგებლობა კრემლის მომხრე დაჯგუფებამ აიღო. ჩვენი IT ექსპერტები უბიძგებენ კიბერშეტევას იგერიებენ და იცავენ ჩვენს სისტემებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ჩვენ გამოვაცხადეთ რუსეთი ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოდ“, — დაწერა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ Twitter-ზე.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.

Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.

This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.

My response: #SlavaUkraini

— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022