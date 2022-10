სუნაკი ზელენსკის ესაუბრა და მხარდაჭერა დაუდასტურა

რიში სუნაკი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველ დღეს უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა.

დაუნინგ სტრიტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა დააფიქსირა გაერთიანებული სამეფოს მტკიცე მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და თქვა, რომ ეს მხარდაჭერა „იქნება ისეთი ძლიერი, როგორც არასდროს“.

„ორივე ლიდერი შეთანხმდა იმაზე, რომ აუცილებელია გაგრძელდეს ზეწოლა პუტინის ბარბაროსულ რეჟიმზე ეკონომიკური სანქციების გზით“, — დასძენს დაუნინგ სტრიტი #10.

In an excellent conversation with @RishiSunak we agreed to write a new chapter in 🇺🇦-🇬🇧 relations but the story is the same – full support in the face of Russian aggression. I appreciate PM’s first call to Ukraine. And always grateful for the support of the 🇬🇧 people.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022