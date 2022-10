მარიუპოლში საოკუპაციო ძალებმა „ჰოლოდომორის“ მსხვერპლთათვის მიძღვნილი მემორიალი მოხსნეს

უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა მოხსნეს მემორიალი, რომელიც უკრაინაში საბჭოთა პერიოდში მოწყობილი მასობრივი შიმშილისა და პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის უკვდავსაყოფად იყო აღმართული.

რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს, „რია ნოვოსტის“ მიხედვით, ძეგლის დემონტაჟი ამწის გამოყენებით განხორციელდა, გრანიტს კი, რომელსაც ის შეიცავს, სამშენებლო მასალად გადაამუშავებენ.

ოთხშაბათს მოხსნილი მემორიალი მარიუპოლის ცენტრში 2004 წლიდან იყო აღმართული.

საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელი ევგენია კროტოვა, რომელიც ორგანიზაციის „მოლოდაია რესპუბლიკა“ წევრია, ამბობს, რომ ეს არა ძეგლების, არამედ „პოლიტიკური დეზინფორმაციის“ ნგრევაა.

„რია ნოვოსტი“ ციტირებს რუსეთის მიერ დასმული რეჟიმის მხარდამჭერს, დონეცკის ეროვნული უნივერსიტეტის წარმომადგენელს, არტემ ბობროვსკის, რომელიც აცხადებს, რომ 1932-33 წლებში, შიმშილის დროს, ყველაზე მეტად არა „უკრაინამ და დონბასმა“, არამედ ვოლგის რეგიონმა და ჩრდილოეთმა კავკასიამ იზარალეს.

Russian appointed officials in occupied Mariupol remove a Holodomor monument. Some “official” says Ukraine didn’t actually suffer that much compared to Russia and Kazakhstan. Another lady says it is better not to dwell too much on the past pic.twitter.com/fv71MdyhQR

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) October 19, 2022