სანაძე გასახდელში დაპირისპირებაზე საუბრობს

კალათბურთელი დუდა სანაძე ეხმაურება დაპირისპირებას თურქეთის საკალათბურთო ნაკრებთან და მომხდარის თავის ვერსიას ჰყვება.

ჟურნალისტებთან საუბარში ის ამბობს, რომ მატჩის მიმდინარეობისას ფურქან ქორქმაზს უთხრა, რომ მსაჯის გადაწყვეტილება უსამართლო იყო, მან კი ეს, სავარაუდოდ, არასწორად გაიგო და შეურაცხმყოფად მიიღო.

სანაძე აღწერს აი ამ შემთხვევას:

Furkan Korkmaz getting into it with Georgia’s Duda Sanadze

Fans started throwing cups onto the court 😳

pic.twitter.com/GSsKveHxQX

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 4, 2022