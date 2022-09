თურქეთის ნაკრები: ჩვენს კალათბურთელს გასახდელთან თავს დაესხნენ

თურქეთის ნაკრები აცხადებს, რომ მათ მოთამაშეს ფურკან კორმაზს ქართველი კალათბურთელები შეხვედრის შემდეგ თავს დაესხნენ.

თავდასხმის შესახებ მედიასთან ისაუბრეს როგორც ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ომერ ონანმა, ასევე, მწვრთნელის ასისტენტმა ჰაკან დემირმა.

ონანი აცხადებს, რომ დაპირისპირებაში მონაწილეობდა შემადგენლობაში არმყოფი და ტრავმირებული მოთამაშე – თორნიკე შენგელია და „სამი ადამიანი, რომელიც სკამზე იჯდა, წავიდნენ გასახდელისკენ“.

თურქეთის ნაკრების წევრ ფორკან კორკმაზსა და დუდა სანაძეს ინციდენტი მატჩის მიმდინარებოსასაც მოხდა.

