რუსეთიდან ტურიზმი ახლავე უნდა შეწყდეს – ესტონეთის პრემიერი

ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი კაია კალასი აცხადებს, რომ დროა, ევროპის ქვეყნებმა უარი განაცხადონ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემაზე.

მისი თქმით, რუსეთიდან [ევროპაში] საჰაერო მგზავრობა დაკეტილია, რაც „ნიშნავს, რომ სანამ შენგენის ქვეყნები ვიზებს გასცემენ, რუსეთის მეზობლებს (ფინეთი, ესტონეთი, ლატვია) უწევთ ამ ტვირთის ზიდვა“.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now

— Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022