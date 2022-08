ზურაბიშვილი: 1802; 1921; 1992; 2008 – ეს თარიღები საქართველოს მუდამ ემახსოვრება

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი აგვისტოს ომთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, სადაც ამბობს, რომ სხვა თარიღებთან ერთად, 2008 წელიც ნათლად აჩვენებს რუსეთის დაუნდობელ პოლიტიკას.

„1802, 1921, 1992, 2008 – ეს არის თარიღები, რომელიც საქართველოს მუდამ ემახსოვრება. ისინი ნათლად აჩვენებენ რუსეთის შეიარაღებული აგრესიისა და ოკუპაციის დაუნდობელ პოლიტიკას. საქართველოს გამძლეობა უფრო ძლიერი აღმოჩნდა. ჩემი ფიქრები აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებთანაა,“ – წერს პრეზიდენტი.

1801, 1921, 1992, 2008 – are dates that every Georgian🇬🇪remembers for ever. They illustrate Russia’s relentless policy of armed agression and occupation. Georgian resilience has proven stronger. My thoughts go to our citizens in occupied territories in Abkhazia and Tskhinvali.

