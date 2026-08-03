რუსეთში, ვლადიმირის ოლქში დრონები თავს დაესხა Wildberries-ის ლოჯისტიკურ ცენტრს, რამაც მასშტაბური ხანძარი გამოიწვია.
თავდასხმის კადრები ტელეგრამზე ვრცელდება.
Wildberries-მა დაადასტურა შეტევა ვლადიმირის ოლქში მდებარე საწყობზე. კომპანიის განცხადებით, საწყობის თანამშრომლები ევაკუირებულნი არიან, ხოლო ადგილზე სახანძრო-სამაშველო ეკიპაჟები მუშაობენ.
მანამდე ვლადიმირის ოლქის სობინსკის რაიონში მდებარე საწყობში გაჩენილი ხანძრის შესახებ Telegram-ზე რეგიონის გუბერნატორმა, ალექსანდრ ავდეევმაც დაწერა.
დაშავებულების შესახებ არც კომპანიას და არც ხელისუფლებას ინფორმაცია არ გაუვრცელებიათ.
უკრაინული დრონები უკვე ორი კვირაზე მეტია თავს ესხმიან კომპანია Wildberries-ის საწყობებსა და ლოგისტიკურ ცენტრებს რუსეთში. მედიის ცნობით, შეტევების შედეგად დაზიანებული Wildberries-ის ცენტრების რაოდენობამ 15-ს გადააჭარბა.
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ფოტო: exilenova+/telegram
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