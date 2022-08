„დავიცავთ ტერიტორიულ მთლიანობას“ – ჩინეთის თავდაცვის სამინისტრო პელოსის ტაივანში ვიზიტზე

ნენსი პელოსის ტაივანში ვიზიტის ფონზე, ჩინეთის მთავრობასთან აფილირებული მედიასაშუალება „გლობალ თაიმზი“ ჩინეთის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებებს ავრცელებს.

„შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ვიზიტის პასუხად, ჩინეთი აუცილებლად მიიღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა მტკიცედ დაიცვას თავისი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა“, – განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვან იმ.

China will definitely take all necessary measures to resolutely safeguard its sovereignty & territorial integrity in response to the US Speaker’s visit. All the consequences must be borne by US & the “Taiwan independence” separatist forces: FM on Pelosi’s visit to Taiwan pic.twitter.com/2mA55Lwsm0

— Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022