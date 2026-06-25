„ორთაჭალაში მშენებარე მულტიფუნქციური კომპლექსის „კოორდინატის“ A ბლოკში ბინების ნახევარი უკვე გაყიდულია. პროექტის მიმართ დაფიქსირებულმა მაღალმა მოთხოვნამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა თბილისის ცენტრთან ახლოს, განვითარებად უბნებში ბიზნესკლასის საცხოვრებელზე არსებული მზარდი ინტერესი. ეს მაჩვენებელი მშენებლობის ადრეულ ეტაპზე ბაზრისთვის, როგორც პროექტის სანდოობის, ისე უბნის საინვესტიციო მიმზიდველობის კუთხით მკაფიო სიგნალია.
რამ განაპირობა „კოორდინატის’’ გაყიდვების მაღალი ტემპი?
დეველოპერული კომპანიის შეფასებით, გაყიდვების მაღალი ტემპი რამდენიმე სტრატეგიული ფაქტორის ერთობლიობით აიხსნება. პირველ რიგში, ეს არის ლოკაციის უპირატესობა: ორთაჭალა, როგორც თბილისის ცენტრთან სტრატეგიულად ახლოს მდებარე, ისტორიული უბანი, ბოლო წლებში დედაქალაქის ურბანული განვითარების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ჩამოყალიბდა. უბნის ეს პოტენციალი განსაკუთრებით მიმზიდველია იმ მყიდველებისთვის, რომლებიც ეძებენ ბალანსს ცენტრალურ ინფრასტრუქტურასა და შედარებით მშვიდ, განვითარებად გარემოს შორის. აქედან გამომდინარე, ბაზარზე მშენებარე ბინები ორთაჭალაში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს როგორც საკუთარი საცხოვრებლის მაძიებელი ოჯახების, ისე კერძო ინვესტორების მხრიდან.
მეორე ფაქტორად კომპანიის წარმომადგენლები პროექტის კონცეფციას ასახელებენ. „კოორდინატი’’ არის ბიზნესკლასის მულტიფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი ორთაჭალაში, სადაც საცხოვრებელ ფუნქციასთან ერთად გათვალისწინებულია დამატებითი სერვისები და ინფრასტრუქტურა. ასეთი ტიპის პროექტები ბაზარზე სულ უფრო ხშირად განიხილება როგორც დამოუკიდებელი, სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემო, რაც ზრდის მათ მიმართ მოთხოვნას. დეველოპერის თქმით, სწორედ თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული დაგეგმარება, უსაფრთხოების სისტემები და საერთო სივრცეების ხარისხი გახდა ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც A ბლოკის ბინების ნახევარი პროექტის ამ ეტაპზევე გაიყიდა.
ორთაჭალა – ისტორიული უბნიდან საინვესტიციო მიმართულებამდე
ცალსახაა, რომ ორთაჭალამ ბოლო წლებში ურბანული ტრანსფორმაციის თვალსაჩინო მაგალითი აჩვენა. ქალაქის ცენტრიდან რამდენიმე წუთის სავალზე მდებარე ეს ისტორიული უბანი, ინფრასტრუქტურული განახლებისა და ახალი დეველოპერული პროექტების ფონზე, კერძო მყიდველებისა და ინვესტორების ინტერესის ეპიცენტრში მოექცა. ბაზრის ანალიტიკოსების დაკვირვებით, მსგავსი ლოკაციები, სადაც ისტორიული ლანდშაფტი თანამედროვე არქიტექტურასთან თანაარსებობს, უძრავი ქონების ღირებულების უფრო მკვეთრი ზრდით გამოირჩევა.
ცხადია, ორთაჭალაში არსებული საინვესტიციო აქტივობა მხოლოდ ცალკეული პროექტების წარმატებით არ განისაზღვრება. ბაზრის ექსპერტები უბანს ერთგვარი გარდამავალი ზონის სტატუსს ანიჭებენ, სადაც მასშტაბური განახლება და კერძო კაპიტალის შემოდინება ფასების ზრდის გრძელვადიან ტრაექტორიას აყალიბებს. ისტორიული მონაცემებით, მსგავსი ლოკაციები განსაკუთრებით მგრძნობიარეა საბაზრო ცვლილებების მიმართ და საშუალოვადიან პერსპექტივაში დინამიკური განვითარებით გამოირჩევა.
ამ ფონზე, ის დეველოპერული ობიექტი, რომელიც მშენებლობის ადრეულ ფაზაშივე გაყიდვების მაღალ ნიშნულს აღწევს, ბაზრისთვის დამატებითი ინდიკატორი ხდება. სწორედ ამის დასტურია „კოორდინატის“ წარმატება: მყიდველების აქტიურობა ცხადყოფს, რომ ისინი უკვე სწორად აფასებენ ორთაჭალის პოტენციალს და შედეგად, აქ უძრავი ქონების შეძენა განიხილება როგორც ოპტიმალური საინვესტიციო ნაბიჯი, რომელიც სტაბილურ ფინანსურ მოლოდინებს ეფუძნება.
„კოორდინატი’’ შიგნიდან: ინფრასტრუქტურა და პროექტის მახასიათებლები
„კოორდინატი’’ დაგეგმილია როგორც მულტიფუნქციური კომპლექსი, სადაც საცხოვრებელი ფუნქცია კომერციულ და საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურასთან არის ინტეგრირებული. პროექტი მოიცავს სხვადასხვა ტიპის საცხოვრებელ ფართებს, რომლებიც სრულად პასუხობს ბიზნესკლასის სტანდარტებს: თანამედროვე დაგეგმარებით, გამართული საინჟინრო სისტემებითა და საერთო სივრცეების დეტალური მოწყობით. კომპლექსის არქიტექტურული კონცეფცია ორიენტირებულია მაქსიმალურ კომფორტზე, რათა მაცხოვრებელმა ყოველდღიური საჭიროებების დიდი ნაწილის დაკმაყოფილება უშუალოდ კომპლექსის ტერიტორიაზე შეძლოს.
საინჟინრო თვალსაზრისით, პროექტში გათვალისწინებულია უსაფრთხოების მრავალდონიანი სისტემა, მიწისქვეშა პარკინგი და თანამედროვე ენერგოეფექტური გადაწყვეტილებები, რაც მობინადრის ხარჯებს მნიშვნელოვნად ამცირებს. დეველოპერი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს გამწვანებულ სივრცეებსა და რეკრეაციულ ზონებზე, რაც ამ კონკრეტულ სეგმენტში მყიდველთა მზარდ მოთხოვნას შეესაბამება. კომპანიის შეფასებით, სწორედ მახასიათებლების ამგვარი ერთობლიობა განასხვავებს „კოორდინატს’’ ბაზარზე არსებული სტანდარტული შეთავაზებებისგან და პროექტისადმი დღეს არსებულ მაღალ ინტერესსაც სწორედ ეს განაპირობებს.
პროექტის განვითარების მომდევნო ეტაპები
A ბლოკის გაყიდვების მიმდინარე მაჩვენებლის ფონზე, „კოორდინატის’’ გუნდი პროექტის შემდგომ ეტაპებზე მუშაობას აგრძელებს და სამშენებლო გრაფიკს სრული დატვირთვით მიჰყვება. კომპანიაში ამბობენ, რომ მშენებლობის პროცესი დადგენილი ვადების შესაბამისად მიმდინარეობს – ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მყიდველებისთვის, რომლებმაც ბინა ადრეულ ეტაპზე შეიძინეს და პროექტის დასრულების კონკრეტულ ვადებს საკუთარი გეგმების ნაწილად განიხილავენ. სრული გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად კი, დეველოპერი მშენებლობის პროგრესის შესახებ ინფორმაციას რეგულარულად აახლებს, რაც მფლობელებს მიმდინარე სამუშაოებზე მუდმივი მონიტორინგის შესაძლებლობას აძლევს.
ამასთან, კომპანიის წარმომადგენლები მიუთითებენ, რომ A ბლოკზე დაფიქსირებული მოთხოვნა პროექტის შემდგომი განვითარების გეგმებზეც აისახება. ბაზრის რეაქცია, რომელიც გაყიდვების ტემპში გამოიხატა, დეველოპერისთვის სიგნალია იმის შესახებ, თუ რა ტიპის პროდუქტს ელის ბაზარი და რა მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს მუშაობა. ამ კონტექსტში, კომპანია პროექტის მომდევნო ფაზებს მიმდინარე გამოცდილებასა და მყიდველთა უკუკავშირზე დაყრდნობით გეგმავს.
„კოორდინატის’’ შემთხვევა თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის ფართო კონტექსტში კიდევ ერთი საყურადღებო მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეუძლია სწორად შერჩეულ ლოკაციასა და პროექტის კარგად გააზრებულ კონცეფციას, კლიენტები მშენებლობის ყველაზე ადრეულ ეტაპზევე მოიზიდოს. ორთაჭალის მზარდი საინვესტიციო აქტივობა და A ბლოკის გაყიდვების მაჩვენებელი ერთობლივად მიუთითებს, რომ თბილისის ბიზნესკლასის სეგმენტში მოთხოვნა სტრუქტურულ ხასიათს ატარებს და ის მხოლოდ ცალკეული პროექტების ირგვლივ შექმნილი ინტერესით არ განისაზღვრება. ამ წარმატებული შედეგების მიღწევაში კი მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს (GREA), რომელიც პროექტის კომერციულ მიმართულებას უძღვება.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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