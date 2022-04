სალომე ზურაბიშვილი მაია სანდუს ესაუბრა

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების კონგრესში ყოფნისას ტელეფონით მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუს ესაუბრა.

„სატელეფონი ზარი მქონდა პრეზიდენტ მაია სანდუსთან მოლდოვაში არსებულ ვითარებაზე. საქართველო სოლიდარულია მოლდოვას მიმართ – ჩვენ საერთო ევროპული გზა გვაერთიანებს“, – წერს პრეზიდენტი ტვიტერზე.

თავის მხრივ, პრეზიდენტი მაია სანდუ წერს, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან საუბრისას მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს მოლდოველთა მიმართ სოლიდარობისთვის.

Spoke with 🇬🇪President @Zourabichvili_S today on the latest developments in #Moldova. Thanked the Georgian people for their solidarity with Moldova in these difficult times for the entire region.

