“მსგავსი დეზინფორმაცია მიუღებელია პარტნიორისგან” – პაპუაშვული უკრაინის დაზვერვის ბრალდებაზე

“მარტივად რომ ვთქვათ, ეს სიცრუეა”, – ასე გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, შალვა პაპუაშვილი Twitter-ის საკუთარ გვერდზე უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომლის თანახმადაც, რუსეთი სანქცირებული პროდუქტის ქვეყანაში შეტანას საქართველოს გავლით, კონტრაბანდის სახით გეგმავს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით, საქართველოს “პოლიტიკური ხელმძღვანელობა” კი ხელს აფარებს მათ საქმიანობას.

Simply put, this is a lie! This type of disinformation from a partner country, especially in these circumstances, is totally unacceptable. https://t.co/xAm9nwD3Gd

